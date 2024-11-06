Азербайджан укрепится в «зеленой» энергетике благодаря COP29

Роль Азербайджана в сфере «зеленой» энергетики будет повышаться благодаря COP29, рассказал премьер-министр Грузии Ираклий Кобахидзе в разговоре с журналистами на климатической конференции.
«Просто замечательно, наша дружественная страна, Азербайджан, принимает COP29, которая, конечно, будет способствовать повышению роли Азербайджана в этой сфере. Президент Ильхам Алиев выступил вчера с прекрасной речью. Конференция была прекрасно организована. Мы хотели бы поздравить наших друзей из Азербайджана с этим событием»
- Ираклий Кобахидзе
Напомним, что COP29 проходит в Баку 11-22 ноября. В день открытия президент Азербайджана Ильхам Алиев принял Ираклия Кобахидзе. Стороны обсудили стратегическое партнерство двух стран и другие актуальные вопросы экологии и Южного Кавказа.