Вестник Кавказа

Азербайджан укрепится в «зеленой» энергетике благодаря COP29

Азербайджан укрепится в «зеленой» энергетике благодаря COP29
© Фото: Мария Новоселова/ “Вестник Кавказа“
COP29 повысит значение Азербайджана в «зеленой» энергетике. С таким заявлением выступил глава правительства Грузии перед журналистами.

Роль Азербайджана в сфере «зеленой» энергетики будет повышаться благодаря COP29, рассказал премьер-министр Грузии Ираклий Кобахидзе в разговоре с журналистами на климатической конференции.

«Просто замечательно, наша дружественная страна, Азербайджан, принимает COP29, которая, конечно, будет способствовать повышению роли Азербайджана в этой сфере. Президент Ильхам Алиев выступил вчера с прекрасной речью. Конференция была прекрасно организована. Мы хотели бы поздравить наших друзей из Азербайджана с этим событием»

- Ираклий Кобахидзе

Напомним, что COP29 проходит в Баку 11-22 ноября. В день открытия президент Азербайджана Ильхам Алиев принял Ираклия Кобахидзе. Стороны обсудили стратегическое партнерство двух стран и другие актуальные вопросы экологии и Южного Кавказа.

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