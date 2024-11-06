Бразилия будет использовать опыт Азербайджана в организации COP30

Вице-президент Бразилии передал, что опыт Азербайджана при подготовке к COP29 будет примером для его страны в организации COP30.

Стартовавший в Баку COP29 организован на самом высоком уровне, отметил вице-президент Бразилии Жералду Алкмин. Его страна будет опираться на опыт Азербайджана в организации COP30.

Основные вопросы, поднятые в ходе заседаний в Баку, будут снова рассмотрены и в рамках климатической конференции в Бразилии, передал политик.

Он еще раз подчеркнул ответственную подготовку к COP29 и заявил, что он будет образцом для будущих мероприятий во всем мире.

Напомним, что COP29 проходит в столице Азербайджана 11-22 ноября.