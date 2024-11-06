Шарль Мишель рассказал о своих ожиданиях от COP29

Сегодня в Азербайджане состоялся саммит лидеров в рамках COP29, где выступил председатель Европейского Совета Шарль Мишель. Там он описал свои ожидания от климатической конференции и о вкладе ЕС в борьбу с экологическими проблемами.

Председатель Европейского Совета Шарль Мишель надеется, что COP29 в Баку будет конференцией перехода от слов к действию. Его выступление состоялось на саммите лидеров COP29.

В своей речи от подчеркнул, что мир все чаще страдает от последствий изменений климата, и отметил, что все человечество несет за это ответственность, однако у определенных сообществ ее больше.

В фундаменте взаимодействия в рамках Парижского соглашения должен быть заложен принцип сотрудничества, считает Шарль Мишель.

«Мы должны проявить храбрость, солидарность. Вы можете рассчитывать на Европейский союз, который ежегодно выделяет 31 миллиард долларов США в рамках своих финансовых обязательств. Это более чем справедливая доля, и мы призываем всех наших коллег, включая страны G7 и быстроразвивающиеся экономики, последовать нашему примеру»

- Шарль Мишель

Политик добавил, что Европейский Союз придерживается многоуровневого подхода в борьбе с изменениями климата. Для достижения поставленных целей он призвал банки развития и международную торговлю использовать свои ресурсы на полную мощь.

Напомним, что COP29 проходит в азербайджанской столице с 11 по 22 ноября. Накануне состоялось торжественное открытие, к которому в Баку приехали делегации из более 80 стран.