Главных загрязнителей окружающей среды назвал генсек ООН

Страны Большой двадцатки (G20) на сегодняшний день считаются крупнейшими источниками выбросов в атмосферу. Такое заявление сделал 11 ноября генсек Организации Объединенных Наций Антониу Гутерриш, выступая в Баку на открытии Конференции сторон рамочной конвенции ООН по изменению климата COP29.
По его словам, для ограничения роста глобальный температуры необходимо каждый год сокращать выбросы на 9%, чтобы к 2030 году они уменьшились по сравнению с уровнем хотя бы 43% по сравнению с уровнем 2019 года хотя бы на 43%.
"Все страны должны внести свой вклад. Но G20 должна играть ведущую роль. Они являются крупнейшими эмитентами, обладающими наибольшими возможностями и ответственностью. Они должны объединить свои технологические ноу-хау с развитыми странами, поддерживающими развивающиеся экономики"
– Антониу Гутерриш
Глава организации подчеркнул, что каждая страна должна обладать инструментами и ресурсами для борьбы с климатическими изменениями. При этом он уточнил, что ООН будет оказывать поддержку всем этим усилиям.
"Мы поддерживаем развивающиеся страны новыми NDC в рамках инициативы "Климатические обещания" и стремимся к справедливости в революции возобновляемых источников энергии с помощью нашей группы экспертов по важнейшим полезным ископаемым для перехода к энергетике"
– генсек ООН
Он акцентировал внимание на том, что в итоге успеха можно будет добиться, опираясь на национальные амбиции и действия.
"Только вы можете опередить время на 1,5 градуса"
– руководитель организации
Помимо сокращения выбросов, Гутерриш призвал страны сосредоточиться еще на двух приоритетах, касающихся изменений климата. В частности, он заявил о необходимости приложить больше усилий для защиты человечества от разрушительных последствий климатического кризиса.
"Разрыв между потребностями адаптации и финансированием может достичь $359 млрд в год к 2030 году. Эти недостающие доллары - не абстрактные цифры в балансе, это потерянные жизни, утраченные урожаи и упущенное развитие"
– глава ООН
Он заметил, что сейчас как никогда ранее нужно выполнять обещания по финансированию.
"Развитые страны должны успеть удвоить финансирование адаптации до минимум $40 млрд к 2025 году. Учитывая необходимость превращения обязательств в реальные деньги, третьим приоритетом является финансирование"
– Антониу Гутерриш
Он добавил, что развивающиеся страны не должны уехать из столицы Азербайджана с пустыми руками.
"Соглашение необходимо. Нам нужна новая финансовая цель, соответствующая моменту"
– генсек организации
Гутерриш также назвал климатическое финансирование инвестициями в будущее, а климатические действия – императивом.