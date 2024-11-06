Главных загрязнителей окружающей среды назвал генсек ООН

В ООН перечислили страны, которые делают самые большие выбросы в атмосферу. По словам генсека организации, в их число входят Россия, США, Канада, Китай, Япония и другие страны G20.

Страны Большой двадцатки (G20) на сегодняшний день считаются крупнейшими источниками выбросов в атмосферу. Такое заявление сделал 11 ноября генсек Организации Объединенных Наций Антониу Гутерриш, выступая в Баку на открытии Конференции сторон рамочной конвенции ООН по изменению климата COP29.

По его словам, для ограничения роста глобальный температуры необходимо каждый год сокращать выбросы на 9%, чтобы к 2030 году они уменьшились по сравнению с уровнем хотя бы 43% по сравнению с уровнем 2019 года хотя бы на 43%.

"Все страны должны внести свой вклад. Но G20 должна играть ведущую роль. Они являются крупнейшими эмитентами, обладающими наибольшими возможностями и ответственностью. Они должны объединить свои технологические ноу-хау с развитыми странами, поддерживающими развивающиеся экономики"

– Антониу Гутерриш

Глава организации подчеркнул, что каждая страна должна обладать инструментами и ресурсами для борьбы с климатическими изменениями. При этом он уточнил, что ООН будет оказывать поддержку всем этим усилиям.

"Мы поддерживаем развивающиеся страны новыми NDC в рамках инициативы "Климатические обещания" и стремимся к справедливости в революции возобновляемых источников энергии с помощью нашей группы экспертов по важнейшим полезным ископаемым для перехода к энергетике"

– генсек ООН

Он акцентировал внимание на том, что в итоге успеха можно будет добиться, опираясь на национальные амбиции и действия.

"Только вы можете опередить время на 1,5 градуса"

– руководитель организации

Помимо сокращения выбросов, Гутерриш призвал страны сосредоточиться еще на двух приоритетах, касающихся изменений климата. В частности, он заявил о необходимости приложить больше усилий для защиты человечества от разрушительных последствий климатического кризиса.

"Разрыв между потребностями адаптации и финансированием может достичь $359 млрд в год к 2030 году. Эти недостающие доллары - не абстрактные цифры в балансе, это потерянные жизни, утраченные урожаи и упущенное развитие"

– глава ООН

Он заметил, что сейчас как никогда ранее нужно выполнять обещания по финансированию.

"Развитые страны должны успеть удвоить финансирование адаптации до минимум $40 млрд к 2025 году. Учитывая необходимость превращения обязательств в реальные деньги, третьим приоритетом является финансирование"

– Антониу Гутерриш

Он добавил, что развивающиеся страны не должны уехать из столицы Азербайджана с пустыми руками.

"Соглашение необходимо. Нам нужна новая финансовая цель, соответствующая моменту"

– генсек организации

Гутерриш также назвал климатическое финансирование инвестициями в будущее, а климатические действия – императивом.