Отключения электричества в Абхазии вернулись в прежний график

В Абхазии снова начал действовать прежний график отключений света, сообщили энергетики. Это связано с наполнением Джварского водохранилища на Ингурской ГЭС.

Веерные отключения электричества в Абхазии возвращаются в действовавший до недавнего времени четырехчасовой график, сообщил гендиректор компании "Черноморэнерго" Тимур Джинджолия.

По его словам, снова сократить время отключений стало возможным после того, как уровень воды в Джварском водохранилище, ранее упавший до критических отметок, снова вырос из-за дождей, передает Sputnik Абхазия.

В то же время Джинджолия обратил внимание на то, что в зависимости от перепадов уровня воды график может претерпевать изменения чуть ли не каждый день.

Напомним, 13 ноября был изменен график веерных отключений, действовавший на протяжении почти двух недель. Отключения света днем в восточной части Абхазии стали длиннее на час.

Ранее первый вице-премьер и глава Минэнерго Абхазии Джансух Нанба заявил, что энергосети республики аварийны более чем на 80%, последствием чего являются колоссальные потери энергии при передаче – более четверти.