Вестник Кавказа

Отключения электричества в Абхазии вернулись в прежний график

Отключения электричества в Абхазии вернулись в прежний график
© Фото: Мария Новоселова/ “Вестник Кавказа“
В Абхазии снова начал действовать прежний график отключений света, сообщили энергетики. Это связано с наполнением Джварского водохранилища на Ингурской ГЭС.

Веерные отключения электричества в Абхазии возвращаются в действовавший до недавнего времени четырехчасовой график, сообщил гендиректор компании "Черноморэнерго" Тимур Джинджолия.

По его словам, снова сократить время отключений стало возможным после того, как уровень воды в Джварском водохранилище, ранее упавший до критических отметок, снова вырос из-за дождей, передает Sputnik Абхазия.

В то же время Джинджолия обратил внимание на то, что в зависимости от перепадов уровня воды график может претерпевать изменения чуть ли не каждый день.

Напомним, 13 ноября был изменен график веерных отключений, действовавший на протяжении почти двух недель. Отключения света днем в восточной части Абхазии стали длиннее на час.

Ранее первый вице-премьер и глава Минэнерго Абхазии Джансух Нанба заявил, что энергосети республики аварийны более чем на 80%, последствием чего являются колоссальные потери энергии при передаче – более четверти.

Читайте нас в
Yandex Zen Дзен Яндекс новости Новости Telegram Telegram
695 просмотров

Видео

Все видео


реклама

COP29

Баку, Азербайджан

11-22 ноября


ТАКЖЕ ПО ТЕМЕ

Аэропорт в Сухуме готов принимать самолеты

Аэропорт в Сухуме готов принимать самолеты

Президент Абхазии готов к отставке и внеочередным выборам

Президент Абхазии готов к отставке и внеочередным выборам

Беспорядки в Абхазии - названо количество пострадавших

Беспорядки в Абхазии - названо количество пострадавших

Оппозиция в Абхазии готовится к митингу у парламента

Оппозиция в Абхазии готовится к митингу у парламента

Российское посольство просит избегать людных мест в Абхазии

Российское посольство просит избегать людных мест в Абхазии

Тысячи российских туристов отдыхают в Абхазии сейчас

Тысячи российских туристов отдыхают в Абхазии сейчас

Туроператорам посоветовали приостановить туры в Абхазию

Туроператорам посоветовали приостановить туры в Абхазию

Абхазская оппозиция требует отставки президента

Абхазская оппозиция требует отставки президента

Протесты в Абхазии не отпугнули российских туристов

Протесты в Абхазии не отпугнули российских туристов

Сколько фейхоа Абхазия поставила России?

Сколько фейхоа Абхазия поставила России?

Материалы

Темы

Сюжеты

Персоны

Страны

Регионы