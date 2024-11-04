Отдых в Абхазии подешевел в октябре

Цены на отдых в Абхазии продолжают снижаться – наряду с ценами на туры в Турцию и Египет. При этом бронирований на Новый год в Абхазии гораздо больше, чем в 2023 году.

Отдых в Абхазии продолжает дешеветь: по данным статистики, его стоимость в октябре упала на 10,6%, по сравнению с сентябрем, сообщили в Росстате.

Уменьшается стоимость туристических поездок также по таким популярным направлениям, как Турция и Египет: первая стала дешевле на 16,5%, второй – на 15,7%.

Отдых в ОАЭ в октябре обходился туристам дешевле более чем на 5%. Незначительно опустилась стоимость поездок в Юго-Восточную Азию – Вьетнам, Индонезию, Малайзию и Таиланд: они подешевели на 1,4%.

Отдых на Новый год в Абхазии в этом году популярнее, чем в прошлом. Его бронируют на 10-20% большем, чем перед новым 2024 годом.

Отмечается, что отдохнуть на Новый год в Абхазии можно по привлекательным ценам: встретить 2025-й в республике будет стоить на 15-20% меньше, чем в Сочи, передает Sputnik Абхазия.