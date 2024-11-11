Азербайджан не смог обыграть Эстонию в Лиге наций

Сборная Азербайджана провела сегодня очередную встречу в рамках Лиги наций. Игра против национальной команды Эстонии состоялась в Габале.

В Габале только что завершилась встреча Лиги наций между сборными Азербайджана и Эстонии по футболу.

Команды сыграли вничью со счетом 0:0.

Напомним, изначально матч должен был состояться в Баку, однако из-за проведения COP29 игру перенесли в другой город.

Турнирная таблица

На данный момент Азербайджан с 1 очком располагается на четвертой строчке в группе C1 Лиги наций. Возглавляют квартет Швеция и Словакия, набравшие по 10 очков. Эстония занимает третье место, в ее активе 4 очка.