Вестник Кавказа

Азербайджан не смог обыграть Эстонию в Лиге наций

Азербайджан не смог обыграть Эстонию в Лиге наций
© Фото: соцсети Федерации футбола Армении
Сборная Азербайджана провела сегодня очередную встречу в рамках Лиги наций. Игра против национальной команды Эстонии состоялась в Габале.

В Габале только что завершилась встреча Лиги наций между сборными Азербайджана и Эстонии по футболу.

Команды сыграли вничью со счетом 0:0.

Напомним, изначально матч должен был состояться в Баку, однако из-за проведения COP29 игру перенесли в другой город.

Турнирная таблица

На данный момент Азербайджан с 1 очком располагается на четвертой строчке в группе C1 Лиги наций. Возглавляют квартет Швеция и Словакия, набравшие по 10 очков. Эстония занимает третье место, в ее активе 4 очка.

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COP29

Баку, Азербайджан

11-22 ноября


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