Вестник Кавказа

Аэропорт Нальчика нарастил пассажиропоток в 2024 году

Аэропорт Нальчика нарастил пассажиропоток в 2024 году
© Фото: Мария Новоселова/ “Вестник Кавказа“
Поток пассажиров в аэропорту Нальчика в КБР увеличился на 20% в сравнении с 2023 годом. С января он принял около 140 тыс человек. В будущем планируется увеличить поток до 350 тыс пассажиров.

Пассажиропоток аэропорта Нальчика в Кабардино-Балкарии достиг более 140 тыс человек, что на 20% больше прошлогодних показателей. Данные подсчитаны с января по октябрь 2024 года, рассказали в пресс-службе аэропорта.

Ранее представители авиагавани отмечали, что поставили следующую цель: достичь допандемийных показателей по потоку пассажиров и увеличить его до 350 тыс человек в год.

Отметим, что аэропорт Нальчика имеет один терминал и одну взлетно-посадочную полосу. В 2026 году ее начнут реконструировать, и она обретет способность принимать 15 различных видов самолетов.

Читайте нас в
Yandex Zen Дзен Яндекс новости Новости Telegram Telegram
1245 просмотров

Видео

Все видео


реклама

COP29

Баку, Азербайджан

11-22 ноября


ТАКЖЕ ПО ТЕМЕ

В регионах СКФО планируют запретить майнинг криптовалют до 2031 года

В регионах СКФО планируют запретить майнинг криптовалют до 2031 года

Искусственный снег продлит сезон на курорте &quot;Эльбрус&quot;

Искусственный снег продлит сезон на курорте "Эльбрус"

Лучшим горнолыжным курортом России стал &quot;Эльбрус&quot;

Лучшим горнолыжным курортом России стал "Эльбрус"

В Нальчике сгорела автомастерская

В Нальчике сгорела автомастерская

Модульные дома для туристов на 370 млн рублей возведут в КБР

Модульные дома для туристов на 370 млн рублей возведут в КБР

Горный &quot;Эльбрус&quot; назвал дату открытия сезона катания

Горный "Эльбрус" назвал дату открытия сезона катания

Дорога к турбазам в Чегемском ущелье открылась

Дорога к турбазам в Чегемском ущелье открылась

Ледовая арена появится в Кабардино-Балкарии

Ледовая арена появится в Кабардино-Балкарии

Пожар в Нальчике потушили на площади в 700 &quot;квадратов&quot;

Пожар в Нальчике потушили на площади в 700 "квадратов"

Крупный пожар охватил склад в Нальчике

Крупный пожар охватил склад в Нальчике

Материалы

Темы

Сюжеты

Персоны

Страны

Регионы