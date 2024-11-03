Аэропорт Нальчика нарастил пассажиропоток в 2024 году

Поток пассажиров в аэропорту Нальчика в КБР увеличился на 20% в сравнении с 2023 годом. С января он принял около 140 тыс человек. В будущем планируется увеличить поток до 350 тыс пассажиров.

Пассажиропоток аэропорта Нальчика в Кабардино-Балкарии достиг более 140 тыс человек, что на 20% больше прошлогодних показателей. Данные подсчитаны с января по октябрь 2024 года, рассказали в пресс-службе аэропорта.

Ранее представители авиагавани отмечали, что поставили следующую цель: достичь допандемийных показателей по потоку пассажиров и увеличить его до 350 тыс человек в год.

Отметим, что аэропорт Нальчика имеет один терминал и одну взлетно-посадочную полосу. В 2026 году ее начнут реконструировать, и она обретет способность принимать 15 различных видов самолетов.