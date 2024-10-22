Вестник Кавказа

В Нальчике встретили первый за долгое время самолет из Санкт-Петербурга

В Нальчике встретили первый за долгое время самолет из Санкт-Петербурга
© Фото: Мария Новоселова/ “Вестник Кавказа“
В Нальчике сегодня отпраздновали важное для туристической сферы Кабардино-Балкарии событие: прибытие первого самолета из Санкт-Петербурга по специальному, субсидированному государством авиамаршруту.

Как проинформировали сегодня в Минтуризма Кабардино-Балкарии, в Нальчике сегодня торжественно встретили первый самолет восстановленного прямого маршрута из Санкт-Петербурга.

В ведомстве подчеркнули, что все места в самолете были заняты. Представители Минтуризма КБР обратили внимание, что восстановленный маршрут позволит не только жителям северной столицы РФ летать на курорты республики без пересадок, но и местному населению быстро путешествовать в СПб.

Напомним, что маршрут был восстановлен за счет господдержки: государство оплачивает оговоренную долю в себестоимости полетов, а пассажирам остается заплатить оставшуюся часть – порядка 11 тыс рублей.

В Минтуризма Кабардино-Балкарии выразили уверенность, что рейсы между СПб и Нальчиком по пятницам и воскресеньям позволят сделать отдых в республике еще более привлекательным, чем прежде, и привлекут многих туристов и инвесторов в КБР.

Читайте нас в
Yandex Zen Дзен Яндекс новости Новости Telegram Telegram
1130 просмотров

Видео

Все видео


реклама




ТАКЖЕ ПО ТЕМЕ

Штормовое предупреждение из-за сильнейшего ветра объявили в КБР

Штормовое предупреждение из-за сильнейшего ветра объявили в КБР

Санатории в Нальчике покорили отдыхающих со всей России

Санатории в Нальчике покорили отдыхающих со всей России

Кабардино-Балкария забронирована на Новый год на 40%

Кабардино-Балкария забронирована на Новый год на 40%

Сливочного масла стало больше в КБР

Сливочного масла стало больше в КБР

Уровень инфляции в Кабардино-Балкарии замедлился - ЦБ РФ

Уровень инфляции в Кабардино-Балкарии замедлился - ЦБ РФ

Проект &quot;Приюта 11&quot; на Эльбрусе получил одобрение

Проект "Приюта 11" на Эльбрусе получил одобрение

Большая смотровая площадка открылась в Приэльбрусье

Большая смотровая площадка открылась в Приэльбрусье

Борец из Кабардино-Балкарии стал чемпионом мира

Борец из Кабардино-Балкарии стал чемпионом мира

Бывшего чиновника подозревают в мошенничестве в Кабардино-Балкарии

Бывшего чиновника подозревают в мошенничестве в Кабардино-Балкарии

Кавказ признали топ-регионом для гастротуризма в России

Кавказ признали топ-регионом для гастротуризма в России

Материалы

Темы

Сюжеты

Персоны

Страны

Регионы