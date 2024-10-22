В Нальчике встретили первый за долгое время самолет из Санкт-Петербурга

В Нальчике сегодня отпраздновали важное для туристической сферы Кабардино-Балкарии событие: прибытие первого самолета из Санкт-Петербурга по специальному, субсидированному государством авиамаршруту.

Как проинформировали сегодня в Минтуризма Кабардино-Балкарии, в Нальчике сегодня торжественно встретили первый самолет восстановленного прямого маршрута из Санкт-Петербурга.

В ведомстве подчеркнули, что все места в самолете были заняты. Представители Минтуризма КБР обратили внимание, что восстановленный маршрут позволит не только жителям северной столицы РФ летать на курорты республики без пересадок, но и местному населению быстро путешествовать в СПб.

Напомним, что маршрут был восстановлен за счет господдержки: государство оплачивает оговоренную долю в себестоимости полетов, а пассажирам остается заплатить оставшуюся часть – порядка 11 тыс рублей.

В Минтуризма Кабардино-Балкарии выразили уверенность, что рейсы между СПб и Нальчиком по пятницам и воскресеньям позволят сделать отдых в республике еще более привлекательным, чем прежде, и привлекут многих туристов и инвесторов в КБР.