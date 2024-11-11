Ильхам Алиев принял генсека Содружества наций на COP29

В ходе COP29 президент АР Ильхам Алиев встретился с генсеком Содружества наций, где они обсудили вклад Азербайджана в проблемы малых островных государств. Также были подняты вопросы сотрудничества республики и организации.

Президент Азербайджана Ильхам Алиев провел беседу с генсеком Содружества наций Патрисией Джанет Скотланд. Встреча прошла в рамках COP29.

Гостья поблагодарила Ильхама Алиева за отличную организацию COP29 и проведение мероприятий, посвященных малым островным государствам. Подобная тема впервые находится под таким вниманием в истории саммитов климатической конференции.

Она выразила признательность за партнерство Азербайджана и организации и за созданный Баку фонд материальной помощи одного из малых островных государств, который входит в Содружество.

Генсек организации также подчеркнула, что в ходе COP29 Азербайджан провел мероприятия о космических возможностях, связанные с климатическими проблемами и малыми островными государствами.

В свою очередь, Ильхам Алиев отметил, что Азербайджан определил в качестве одного из основных направлений партнерство с малыми островными государствами из-за климатических проблем, затрагивающих их. Он отметил, что проблемы климата малых островных государств будут продолжать оставаться во внимании до окончания COP29.

Помимо этого, стороны обсудили дальнейшее сотрудничество.