Попытки политизации COP29: уроки для будущего

Гульшан Пашаева, депутат Милли Меджлиса (парламента) Азербайджана, член правления Центра анализа международных отношений

На днях в Баку под председательством Азербайджана завершилась очередная Конференция ООН по изменению климата (СOP29). В результате двухнедельных интенсивных переговоров было принято несколько важных решений по вопросам глобальной климатической повестки.

В рамках климатического финансирования была достигнута новая коллективная количественная цель по предоставлению развитыми странами не менее 300 млрд долларов ежегодно до 2035 года для развивающихся стран; После почти десятилетних переговоров были согласованы правила работы международных углеродных рынков и введена в действие статья 6 Парижского соглашения; Завершилась институционализация Фонда для возмещения потерь и ущерба, который начнет работу в 2025 году; Решением COP29 еще на 10 лет была продлена обновленная «Лимская рабочая программа по гендеру и изменению климата». Также впервые в истории конференций ООН по изменению климата в Баку была принята Декларация о климатических действиях по водным ресурсам, целью которой является содействие «расширению глобального сотрудничества в борьбе с изменением климата, сокращением биоразнообразия, загрязнением и опустыниванием, установлению новых партнерских отношений и усилению политических мер в этом направлении»[1].

Как заявил президент Азербайджана Ильхам Алиев, положительные итоги COP29 в немалой степени связаны с активной климатической дипломатией Азербайджана, который, руководствуясь лозунгом «Солидарность во имя зеленого мира», выступил на COP29 «в качестве честного посредника и использовал все возможности для беспристрастного содействия переговорам»[2].

К сожалению, принятию ряда решений, как это случалось и на предыдущих конференциях по изменению климата, уже долгие годы мешает излишняя политизация этих конференций, что представляет собой серьезную проблему, которая препятствует выработки эффективных ответов на глобальные экологические вызовы. Одновременно на перспективы реализации принятых на COP29 решений негативное влияние оказывает несовпадение подходов мировых держав к климатическим проблемам. В этом контексте, стоит особо упомянуть и будущую экологическую повестку вновь избранного президента США Дональда Трампа, который уже пообещал отменить политику, направленную на сокращение выбросов от ископаемого топлива и вновь вывести США из Парижского соглашения[3].

Именно поэтому в условиях нарастающей геополитической турбулентности сегодня очень важен отказ от попыток использования государственными и неправительственными структурами актуальности климатической повестки для достижения собственных целей. Однако опыт последних лет показал, что Конференция ООН по изменению климата изначально предназначавшаяся для поиска решений актуальных проблем, постепенно трансформировалась в пространство, где экологические вопросы зачастую используются в геополитических интересах и для укрепления внешнеполитического влияния, что противоречит глобальным целям устойчивого развития.

Азербайджан в качестве страны, принимающей COP29, в полной мере столкнулся с проявлением этих негативных тенденций, что дало о себе знать, в частности, в вопросе нормализации отношений Армении и Азербайджана. Справедливости ради стоит напомнить, что именно в рамках процесса нормализации в результате прямых переговоров двух стран в декабре 2023 года было достигнуто соглашение о поддержке Арменией кандидатуры Азербайджана на проведение СОР29, а Азербайджаном - о поддержке кандидатуры Армении на членство в Бюро СОР[4].

Вместе с тем, в понимании Азербайджана это взаимовыгодное соглашение не давало ни Армении, ни другим заинтересованным сторонам права на использование СОР29 для оказания давления на Азербайджан в вопросах, связанных с постконфликтным урегулированием отношений с Арменией. Но, видимо, в Ереване посчитали, что можно воспользоваться проведением СОР29 для получения уступок от Азербайджана.

Премьер-министр Армении Никол Пашинян фактически пытался использовать проведение СОР29 в Азербайджане для того, чтобы добиться от Азербайджана согласия на подписание лишь согласованных статей обсуждаемого мирного договора[5]. В Армении пытались искусственно связать повестку СОР29 с вопросом освобождения так называемых «военнопленных», которых правоохранительные органы Азербайджана обвиняют в совершении военных преступлений[6]. По инициативе армянской стороны в медиа пространстве была начата кампания с элементами фейк-ньюс по обвинению Азербайджана в этнических чистках, уничтожению армянского культурно-исторического наследия и призыву к бойкоту COP29 или его использованию в качестве рычага для давления на официальный Баку[7]. При поддержке Армения и содействии армянской диаспоры Европарламент и парламенты некоторых европейских стран приняли антиазербайджанские резолюции, в которых проведение COP29 увязывалось с процессом нормализации отношений между двумя странами и выполнением ряда требований армянской стороны[8]. В МИД Армении также поучаствовал в информационной атаке на Азербайджан, фактически согласившись с мнениями о том, что «Азербайджан собирается использовать конференцию COP-29 в Баку в ближайшем будущем в качестве прикрытия для развертывания новой военной агрессии против Республики Армения и распределения своей политической ответственности между иностранными лидерами, прибывшими для участия в конференции»[9].

Однако на Западе на высоком уровне исполнительной власти попытки официального Еревана увязать COP29 с процессом нормализации отношений с Азербайджаном не встретили такой однозначной поддержки. Можно упомянуть, что неназванный представитель Еврокомиссии призывал Баку подписать мирное соглашение с Ереваном в преддверии COP29[10], а посол Франции в Армении называл заключение мирного соглашения основной ответственностью Азербайджана как страны-организатора COP29[11]. Между тем, на регулярном брифинге глава пресс-службы Госдепартамента Мэтью Миллер заявил, что США «никогда не связывали возможное мирное соглашение между Азербайджаном и Арменией с COP29»[12].

В связи с этим можно согласиться с мнением о том, что неучастие представителей Армении в работе COP29, в первую очередь, связано с отказом Азербайджана подписывать «урезанную» версию мирного договора и выполнить требование об освобождении граждан Армении, находящихся в заключении в Азербайджане[13].

Подводя итог, отметим, что попытки Армении совместно с другими заинтересованными сторонами политизировать COP29, хотя и провалились, но в результате динамике процесса нормализации отношений был нанесен определенный урон. Что касается Азербайджана, то он, оставаясь сторонником конструктивного диалога, еще раз доказал свою способность противостоять любому политическому давлению. Более того, успешное проведение COP29 усилило международные позиции Азербайджана[14], как ответственного государства, готового активно участвовать в решении глобальных климатических проблем. Остается надеяться, что официальный Ереван извлечет из случившегося правильный урок и осознает необходимость изменения своих подходов к повестке мирных переговоров.