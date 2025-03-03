Самолет Air Astana экстренно сел в Баку

В Баку совершил вынужденную посадку самолет Air Astana. Причина – ухудшение состояния пассажира. Отправка рейса задержана.

Самолет казахстанского авиаперевозчика Air Astana был вынужден экстренно приземлиться в аэропорту "Гейдар Алиев" в Баку, сообщает пресс-служба "Азербайджанских авиалиний".

Воздушное судно совершало рейс Тбилиси-Алматы. Его капитан запросил вынужденную посадку из-за резкого ухудшения состояния здоровья одного из пассажиров на борту.

Отмечается, что лайнер сел в аэрогавани Баку в 00:25 по местному времени. Пассажиру оказались медицинскую помощь, а после – передали бригаде врачей и доставили в одну из больниц.

В авиакомпании добавили, что отправку текущего рейса пришлось задержать, пассажиров самолета пришлось разместить в отеле.