Вестник Кавказа

Самолет Air Astana экстренно сел в Баку

Самолет Air Astana экстренно сел в Баку
© Фото: Мария Новоселова/ “Вестник Кавказа“
В Баку совершил вынужденную посадку самолет Air Astana. Причина – ухудшение состояния пассажира. Отправка рейса задержана.

Самолет казахстанского авиаперевозчика Air Astana был вынужден экстренно приземлиться в аэропорту "Гейдар Алиев" в Баку, сообщает пресс-служба "Азербайджанских авиалиний".

Воздушное судно совершало рейс Тбилиси-Алматы. Его капитан запросил вынужденную посадку из-за резкого ухудшения состояния здоровья одного из пассажиров на борту.

Отмечается, что лайнер сел в аэрогавани Баку в 00:25 по местному времени. Пассажиру оказались медицинскую помощь, а после – передали бригаде врачей и доставили в одну из больниц.

В авиакомпании добавили, что отправку текущего рейса пришлось задержать, пассажиров самолета пришлось разместить в отеле.

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