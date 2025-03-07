Вестник Кавказа

В Баку пройдет международный игровой фестиваль

Айтишник
© Фото: Мария Новоселова/ “Вестник Кавказа“
В столице Азербайджана состоится Gamesummit – крупный игровой фестиваль. Мероприятие пройдет в начале июня.

Баку станет площадкой для крупного международного игрового фестиваля Gamesummit. Мероприятие пройдет 6-8 июня в комплексе Sea Breeze. 

На фестивале ожидаются крупнейшие фигуры в игровой индустрии, которые озвучат все значимые тенденции в разработке игр. 

Посетители увидят киберспортивные турниры по самым популярным игровым дисциплинам, а участники получат возможность побороться за призы. 

Также гостей ждет конференции, турниры по настольным играм, общение с представителями игровых студий. 

Отметим, что прошлый фестиваль посетили около 27 тыс человек.

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