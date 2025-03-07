В Баку пройдет международный игровой фестиваль

В столице Азербайджана состоится Gamesummit – крупный игровой фестиваль. Мероприятие пройдет в начале июня.
Баку станет площадкой для крупного международного игрового фестиваля Gamesummit. Мероприятие пройдет 6-8 июня в комплексе Sea Breeze.
На фестивале ожидаются крупнейшие фигуры в игровой индустрии, которые озвучат все значимые тенденции в разработке игр.
Посетители увидят киберспортивные турниры по самым популярным игровым дисциплинам, а участники получат возможность побороться за призы.
Также гостей ждет конференции, турниры по настольным играм, общение с представителями игровых студий.
Отметим, что прошлый фестиваль посетили около 27 тыс человек.