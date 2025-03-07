В Баку пройдет ХIII азербайджано-российский межрегиональный форум

Форум регионов Азербайджана и России состоится в Баку. В нем примут участие свыше 300 гостей. Предыдущий форум проходил в Минводах.

В Баку в ближайшее время состоится XIII российско-азербайджанский межрегиональный форум, пишет пресс-служба ООО "Строительно-снабженческое объединение при Минэкономики АР.

Как подчеркнули в самой организации, подготовка к мероприятию уже началась. Форум соберет вокруг себя свыше 300 гостей.

Отмечается, что в рамках межрегионального форум будут организованы пленарные сессии.

Стоит добавить, что предыдущее подобное мероприятие состоялось в 2024 году в городе Минеральные Воды Ставропольского края.

Роль регионов в связях России и Азербайджана

Директор Института современного государственного развития Дмитрий Солонников в беседе с корреспондентом "Вестника Кавказа" рассказал о значении регионального сотрудничества в структуре союзнических российско-азербайджанских отношений.

"Это крайне важная составляющая наших связей. Отношения России и Азербайджана строятся не только на уровне общей политики Москвы как глобального международного игрока и Баку как регионального лидера и лидера в целом ряде международных проектов и организаций – но и на уровне сотрудничества между отдельными регионами, субъектами РФ и районами Азербайджана", - прежде всего сказал он.

"Во-первых, это приграничное сотрудничество. Когда мы говорим об отношениях России и Азербайджана, то понимаем, насколько в них важен фактор добрососедских отношений, непосредственно выражающихся в контактах приграничных регионов с обеих сторон. Там много семей, которые имеют очень близкие родственные отношения. Также очень активен приграничный торговый оборот", - отметил Дмитрий Солонников.

"Во-вторых, это прикаспийское сотрудничество, то есть контакты Азербайджана с российскими субъектами на Каспии – с Астраханской областью, Дагестаном и Калмыкией. Эти регионы имеют принципиальное значение для реализации совместных российско-азербайджанских проектов на Каспии", - продолжил директор Институт современного государственного развития.

"В-третьих, это связи в рамках исламских проектов. Регионы России, где ислам является основной религией, имеют особые отношения с Азербайджаном. Это естественно из-за близости культур и традиций. Наконец, в-четвертых это задействование регионов в стратегических проектах. Прежде всего речь о Международном транспортном коридоре "Север-Юг", который должен связать порты России на Балтике и Баренцевом море с Персидским заливом через Азербайджан", - сообщил эксперт.

"Здесь огромную роль играют Санкт-Петербург, Ленинградская область и Мурманская область. У Санкт-Петербурга в целом традиционно тесные отношения с Баку. Два последних губернатора Петербурга – Георгий Полтавченко и Александр Беглов – родились в Баку. У нас очень дружеские, даже семейные отношения. Мы храним память о той помощи, которую Азербайджан оказывал блокадному Ленинграду. Также в Азербайджан переехало множество людей во время Великой Отечественной войны – в таких семьях и родились наши губернаторы", - поведал Дмитрий Солонников.