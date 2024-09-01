Вестник Кавказа

Валентина Матвиенко: 2024 год был плодотворным для отношений Москвы и Баку

Валентина Матвиенко: 2024 год был плодотворным для отношений Москвы и Баку
© Фото: Совет Федерации
Спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко высоко оценила минувший год с точки зрения его значения для российско-азербайджанских отношений. Она также назвала ключевое событие 2024 года

Прошлый год был динамичным и плодотворным для взаимодействия Москвы и Баку, заявила спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко на встрече с председателем Милли Меджлиса Азербайджана Сахибой Гафаровой в Баку.

Она назвала ключевым событием первый в истории российско-азербайджанских отношений государственный визит президента РФ Владимира Путина в Азербайджан.

Кроме того, Матвиенко во время беседы передала привет от российского президента Владимира Путина.

"Благодаря усилиям и воле лидеров двух стран за последние годы выстроили взаимодействие на высочайшем уровне, которое переросло в стратегическое партнерство и союзничество"

– Валентина Матвиенко

Она напомнила, что у истоков нового развития двусторонних отношений стоял общенациональный лидер Азербайджана Гейдар Алиев.

Во время встречи Валентина Матвиенко вручила Сахибе Гафаровой российский Орден Дружбы.

Президент России Владимир Путин наградил Сахибу Гафарову Орденом Дружбы 10 марта текущего года. Спикер Милли Меджлиса была удостоена высокой награды за заслуги в укреплении российско-азербайджанских отношений.

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