Андрей Яцкин: Совет Федерации активно и плодотворно работает с Милли Меджлисом

Первый заместитель председателя Совета Федерации Андрей Яцкин рассказал "Вестнику Кавказа" о плане работы делегации МПА СНГ на выборах в Милли Меджлис и о российско-азербайджанском межпарламентском сотрудничестве.

Координатор группы международных наблюдателей от Межпарламентской ассамблеи СНГ, первый заместитель председателя Совета Федерации Андрей Яцкин в беседе с корреспондентом "Вестника Кавказа" рассказал о задачах делегации на выборах в Милли Меджлис Азербайджана и сотрудничестве между российскими и азербайджанскими парламентариями.

"Мы приехали выполнить миссию наблюдателей на выборах в Милли Меджлис. У нас очень напряженная работа, уже было много встреч – с ЦИК, с председателем Конституционного суда и в Министерстве иностранных дел. Посещение избирательных участков – наша основная миссия. Задача – подготовить итоговое заключение по наблюдению за выборами в Милли Меджлис Азербайджана и представить его национальным органам", - прежде всего сказал он.

Контакты с Милли Меджлисом Андрей Яцкин охарактеризовал как отдельное направление работы Совета Федерации и Государственной Думы. "Сотрудничество по парламентской линии организовано, исходя из тех треков, которые задают лидеры – президент РФ Владимир Путин и президент АР Ильхам Алиев. Буквально недавно осуществлен государственный визит Владимира Путина в Баку, и тогда было определено много направлений сотрудничества: и аграрный сектор, и культура, и природоохранная история, и защита Каспия от обмеления. Все эти вопросы требуют нормативного, законодательного урегулирования", - обратил внимание сенатор.

"Парламентский трек предполагает сопровождение законодательного урегулирования и соответствующую помощь исполнительной власти. Эти вопросы также обсуждаются и в рамках межпарламентской комиссии России и Азербайджана. Она плотно работает, последнее заседание межпарламентской комиссии проходило в июне в Москве, а следующее пройдет здесь, в Баку. По итогам сегодняшних выборов и формирования Милли Меджлиса будет определено, кто станет наполнять азербайджанскую часть межпарламентской комиссии. Мы можем охарактеризовать наше сотрудничество как очень активное и плодотворное, как сотрудничество стратегических союзников", - подчеркнул первый заместитель председателя Совета Федерации.

На общем подходе Андрей Яцкин поздравил присутствующих с днем выборов в Милли Меджлис. "Мы представляем делегацию наблюдателей от Межпарламентской ассамблеи СНГ. Наша делегация достаточно большая, порядка 40 человек, все аккредитованы ЦИК Азербайджанской Республики. Мы поделились по многим участкам города Баку. Здесь, в 60-й школе, на площадке участковой избирательной комиссии только часть наших наблюдателей работает. Что хочу отметить? Организованность. Это отмечается и по наглядным материалам, которые имеются на виду, и по общению с наблюдателями от политических организаций, которые выделили своих наблюдателей на участковую избирательную комиссию", - сообщил он.

"Все шаги, которые необходимо сделать избирателю, понятны и доступны. Мы присутствовали при открытии избирательного участка, при опечатывании урн. Убедились, что и места для тайного голосования тоже все подготовлены. Опытные члены избирательной комиссии, опытный председатель участковой избирательной комиссии. Отдаем отчет, что уже с самого утра с воодушевлением, с активной жизненной позицией люди идут голосовать на сегодняшние выборы. Думаю, что выборы показывают общий настрой азербайджанского народа осуществить свой электоральный выбор", - заключил первый заместителя председателя Совета Федерации.