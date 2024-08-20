Парламентские выборы в Азербайджане 2024: что нужно знать?

Досрочные выборы в парламент Азербайджана состоятся 1 сентября 2024 года. Они станут первыми после восстановления территориальной целостности и пройдут в том числе на освобожденных территориях.

В Азербайджане приближаются выборы в парламент страны. В воскресенье первого сентября парламентские выборы впервые пройдут на всей международно признанной территории Азербайджана – это первые выборы в Милли Меджлис после победы в Карабахской войне и антитеррористических мер в сентябре 2023 года.

Почему выборы в парламент Азербайджана проходят в сентябре 2024 года?

Впервые информация о проведении выборов в сентябре появилась 2 мая: тогда председатель ЦИК Азербайджана Мазахир Панахов допустил перенос выборов с ноября на более ранний срок из-за проведения в ноябре COP29 – конференция по климату будет проходить с 11 по 22 ноября.

Спустя почти два месяца, 20 июня, правящая партия "Ени Азербайджан" приняла решение обратиться к президенту Ильхаму Алиеву. Предметом обращения должен был стать роспуск Милли Меджлиса и затем назначение досрочных парламентских выборов.

© Фото: Мария Новоселова/ "Вестник Кавказа"

Соответствующее обращение парламент по инициативе ПЕА направил Ильхаму Алиеву уже на следующий день. Спустя неделю, 28 июня, глава государства подписал распоряжение о роспуске Милли Меджлиса VI созыва и назначении внеочередных выборов. Распоряжением президента Милли Меджлис шестого созыва был распущен, а на 1 сентября были назначены внеочередные выборы.

Отметим, что соответствие этого решения основному закону страны накануне было подтверждено Конституционным судом Азербайджана.

© Фото: Мария Новоселова/ "Вестник Кавказа"

Причины назначения выборов на сентябрь

Согласно азербайджанскому законодательству, выборы в парламент проводятся в начале ноября, а точнее в первое воскресенье месяца.

Причины переноса парламентских выборов в 2024 году назвала спикер парламента Сахиба Гафарова. Она пояснила, что в ноябре 2024 в Азербайджане будут проводиться мероприятия мирового уровня, и целесообразно, чтобы во время проведения COP29 и иных мероприятий парламент Азербайджана вел полноценную работу.

© Фото: Мария Новоселова/ "Вестник Кавказа"

По словам спикера, досрочные выборы позволяет избежать перебоев в нормотворческой деятельности.

"Также неизбежно, что в нашей стране будут введены определенные ограничения в связи с проводимыми мероприятиями. Также одной из главных задач государства является беспрепятственная организация полного участия избирателей в выборах"

– Гафарова

Кандидаты в парламент Азербайджана

Список зарегистрированных кандидатов на внеочередных выборах в парламент Азербайджана по 125 избирательным округам был опубликован 19 августа. По словам Мазахира Панахова, в общей сложности были зарегистрированы 1052 кандидата, в том числе 308 представителей 25 политических партий.

В бюллетени же, как стало известно 24 августа, вошли имена 991 кандидата.

Подавать документы для регистрации желающие стать кандидатами могли с 13 июля до 2 августа.

© Фото: Мария Новоселова/ "Вестник Кавказа"

Предвыборная кампания

Предвыборная кампания на досрочных выборах в парламент стартовала 9 августа, то есть, согласно "Календарному плану", за 23 дня до дня голосования. Агитационный период завершится за сутки до голосования, в 08:00 (07:00 мск) 31 августа.

© Фото: Мария Новоселова/ "Вестник Кавказа"

Наблюдатели на выборах в Милли Меджлис

Внеочередные выборы в парламент Азербайджана будут максимально прозрачными в том числе благодаря установленным на тысяче участков веб-камерам. По ним любой желающий сможет наблюдать за всеми процессами на участке. Трансляции будут вестись на сайте ЦИК, они будут доступны без регистрации, причем не только для тех, кто находится в Азербайджане, но и для людей из-за границы.

© Фото: Мария Новоселова/ "Вестник Кавказа"

За ходом голосования также будут следить наблюдатели. По данным на 16 августа, ЦИК зарегистрировал 321 международного и 93 964 местных наблюдателей. При этом международные наблюдатели представляют 39 организаций и 46 стран.

Кроме того, 10 августа Мазахир Панахов заявил, что для наблюдения на выборах зарегистрированы 60 наблюдателей от ПА ОБСЕ и 40 от БДИПЧ ОБСЕ. Он добавил, что наблюдение будут вести и представители парламентов России, Турции, Грузии, Казахстана, а также ГУАМ и ОЧЭС.

Сегодня стало известно о том, что ПА СНГ сформировала наблюдательную миссию для наблюдения за внеочередными парламентскими выборами. Миссию из 19 человек возглавит первый вице-спикер Совета Федерации Андрей Яцкин.

Избирательные участки на выборах в парламент Азербайджана

В Азербайджане в общей сложности насчитывается более 6,3 тыс избирательных участков по 125 избирательным округам.

Количество избирателей назвал Мазахир Панахов 16 августа: в Азербайджане 6 млн 421 тыс 073 избирателя.

© Фото: Мария Новоселова/ "Вестник Кавказа"

Глава ЦИК также рассказал об участках, на которых обеспечены условия для инвалидов. Так, на 2471 избирательном участке установлен 2471 пандус.

Что касается избирателей с проблемами зрения, то специальные трафареты со шрифтом Брайля были разосланы по всем избирательным округам. Они будут доступны на всех участках.

Выборы на освобожденных территориях

На освобожденных от оккупации территориях Азербайджана в голосовании на парламентских выборах примут участие более 42 тыс избирателей, рассказал председатель ЦИК Мазахир Панахов.

© Фото: Мария Новоселова/ "Вестник Кавказа"

Для них будут доступны 54 избирательных пункта: 34 постоянных, остальные временные. При необходимости количество последних может быть увеличено.

На участках на освобожденных территориях пока нет веб-камер, но их планируется установить.

Глава ЦИК также заявил, что на выборах в Милли Меджлис будут голосовать около 400 тыс вынужденных переселенцев, которые по-прежнему остаются в различных регионах Азербайджана.

Exit-poll

На парламентских выборах в Азербайджане будут проводиться экзит-поллы.

Так, Центр социологических исследований осуществит exit-poll на 750 участках 75 округов.

Еще один экзит-полл организует Oracle Advisory Group со со своим местным партнером.

Итоги парламентских выборов в Азербайджане

Согласно "Календарному плану", итоги внеочередных выборов в парламент будут подведены в срок в течение 20 дней, до 22 сентября.

Выборы в Милли Меджлис

© Фото: Мария Новоселова/ "Вестник Кавказа"

Азербайджанский парламент выбирается каждые пять лет. Выборы проводятся в первое воскресенье ноября. Они проходят по мажоритарной системе, путем тайного голосования.

В составе Милли Меджлиса 125 депутатов. Новый созыв станет седьмым по счету.