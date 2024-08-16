На парламентских выборах в Азербайджане будут бороться почти 1 тыс кандидатов

Внеочередные парламентские выборы в Азербайджане пройдут через неделю. На них будут вести борьбу почти 1 тыс кандидатов.

В бюллетенях на внеочередных парламентских выборах в Азербайджане будет представлен 991 кандидат. Об этом рассказали в Центральной избирательной комиссии республики.

"По решению комиссии было напечатано 6 516 567 избирательных бюллетеней. В бюллетенях указаны имена 991 кандидата. Это означает, что в избирательном процессе 1 сентября есть широкий выбор"

– зампредседателя ЦИК Ровзат Гасымов

Он подчеркнул, что все агитационные кампании кандидатов продолжаются в спокойной обстановке.

Выборы в парламент Азербайджана

Изначально выборы в Милли Меджлис должны были состояться в ноябре, однако из-за Конференции ООН по климату COP29 было решено перенести их 1 сентября. Распоряжение о роспуске парламента и проведении внеочередных выборов подписал 28 июня президент страны Ильхам Алиев.

Отдать свой голос на предстоящих выборах смогут 6 421 073 избирателя. В частности, на освобожденных от оккупации территориях проголосуют более 42 тысяч человек. Там будут действовать 54 избирательных пункта – 34 постоянных и 20 временных.

Ожидается, что за выборами будут наблюдать свыше 300 наблюдателей. Они представляют более 45 стран и почти 30 организаций. В их числе наблюдатели от ПА ОБСЕ, БДИПЧ ОБСЕ, ГУАМ И ОЧЭС. В наблюдении также будут участвовать члены парламентов разных стран, включая Россию, Грузию, Казахстан и Турцию.