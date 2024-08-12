Азербайджан пригласил Армению принять участие в COP29

В Азербайджане подтвердили, что позвали армянских представителей на климатическую конференцию. На приглашение поучаствовать в бакинском мероприятии уже положительно ответили десятки иностранных лидеров.
Азербайджан направил Армении приглашение на COP29. Соответствующую информацию подтвердил Эльнур Солтанов, замглавы Минэнерго республики и главный исполнительный директор бакинской конференции.
В интервью агентству Anadolu он поведал, что на данный момент свое участие в COP29 подтвердили полсотни иностранных лидеров и глав правительств.
"Свое участие подтвердили более 50 глав государств и правительств. Ждем, что это число увеличится. Приглашена и Армения"
– замминистра
Он добавил, что Баку примет на COP29 примерно 80 тыс гостей.