Азербайджан пригласил Армению принять участие в COP29

В Азербайджане подтвердили, что позвали армянских представителей на климатическую конференцию. На приглашение поучаствовать в бакинском мероприятии уже положительно ответили десятки иностранных лидеров.

Азербайджан направил Армении приглашение на COP29. Соответствующую информацию подтвердил Эльнур Солтанов, замглавы Минэнерго республики и главный исполнительный директор бакинской конференции.

В интервью агентству Anadolu он поведал, что на данный момент свое участие в COP29 подтвердили полсотни иностранных лидеров и глав правительств.

"Свое участие подтвердили более 50 глав государств и правительств. Ждем, что это число увеличится. Приглашена и Армения"

– замминистра

Он добавил, что Баку примет на COP29 примерно 80 тыс гостей.