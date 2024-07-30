Азербайджан предварит COP29 Климатической неделей

Климатическая неделя впервые пройдет в Баку этой осенью. Мероприятие состоится за месяц до конференции COP29 в Азербайджане.

Азербайджанская столица примет Климатическую неделю, она будет проходить с 30 сентября по 4 октября.

"Бакинская Климатическая неделя, организованная по инициативе лидера высокого уровня ООН по климату на COP29 Нигяр Арпадараи… В настоящее время на Бакинской Климатической недели, организованной в рамках сотрудничества с крупнейшим в мире общественным климатическим мероприятием городского уровня - Лондонской Климатической неделей, планируется проведение международных конференций высокого уровня, а также многосторонних местных и общественных мероприятий"

– Азербайджанская операционная компания COP29

Климатическая неделя в Баку призвана просветить и мобилизовать общество в преддверии Конференции Сторон Рамочной конвенции ООН об изменении климата - COP29 откроется в Баку в 11 ноября.

"Бакинская Климатическая неделя, которая пройдет на фоне плотного графика председательства COP29, выдвинет на первый план широкомасштабную работу, проводимую городом Баку и Азербайджаном в целом в области борьбы с изменением климата, а также содействие международному сотрудничеству для поддержки климатической деятельности"

– Азербайджанская операционная компания COP29

Форум станет важным этапом в расширении дискуссий по вопросам борьбы с изменением климата, привлечет политиков, общественных деятелей, бизнесменов, станет образовательной платформой.

"Азербайджан имеет честь принять конференцию COP29 в ноябре этого года, и председательство COP29 стремится сделать это мероприятие успешным, чтобы повысить амбиции и стимулировать деятельность, связанную с изменением климата. Нам известно, что и города, и частный сектор играют ключевую роль в разработке климатических решений и поддержке международной дипломатии. Вот почему я, как лидер высокого уровня ООН по климату на COP29, и председательство COP29 гордимся тем, что проводим первую Бакинскую Климатическую неделю - неделя, посвященная проблемам изменения климата и устойчивости"

– лидер высокого уровня ООН по климату на COP29 Нигяр Арпадараи

Президент COP29 Мухтар Бабаев отметил важность предстоящего мероприятия, которое станет еще одним шагом в подготовке в Конференции Сторон Рамочной конвенции ООН об изменении климата.

"Азербайджан хочет быть образцом, и для того, чтобы COP29 стимулировал амбиции и деятельность, как развитые, так и развивающиеся страны должны достойно выполнять возложенную на них роль… Это позитивная инициатива по объединению людей для повышения осведомленности о преимуществах "зеленого" перехода как на местном, так и на международном уровнях. Мы надеемся, что Бакинская Климатическая неделя станет не только большим шагом к COP29, но и наглядно продемонстрирует нашу решимость мобилизовать действия по изменению климата в обществе"

– Мухтар Бабаев

Климатическая неделя в Баку пройдет впервые, но город уже имеет опыт успешного приема глобальных форумов, мероприятия с 30 сентября по 4 октября пройдут в местах, которые познакомят участников Недели с многообразной культурой Баку.

"Мы очень рады провести первое мероприятие Бакинской Климатической недели вместе с лидером высокого уровня ООН по климату на COP29, председательством COP29, городом Баку, ключевыми заинтересованными сторонами и местными сообществами. Это будет знаменательное событие для партнерства с Баку накануне COP29"

– программный директор Бакинской Климатической недели Малини Мехри

Темами встречи станут энергетический переход, города/урбанизированная среда, безопасность воды, продовольствие и сельское хозяйство, предприятия малого и среднего бизнеса, "зеленые" навыки.