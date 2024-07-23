Мухтар Бабаев: COP29 раскроет экологический потенциал Азербайджана

Проведение и организация COP29, со слов министра экологии Азербайджана Мухтара Бабаева, поможет стране продемонстрировать свое лидерское положение в регионе в вопросах изменения климата. Результатами конференции должны стать не пустые заявления, а реальные действия.

Организация и проведение COP29 – большая возможность для Азербайджана и его жителей раскрыть потенциал страны, рассказал министр экологии республики Мухтар Бабаев в своем выступлении.

"Благодаря COP29 мы сможем показать миру достигнутые нами цели и наши будущие проекты. Будучи ведущей страной региона, Азербайджан покажет свое лидерство в решении климатических проблем в мире. Мы побывали с нашей командой в большинстве стран и увидели, насколько велик интерес к этому процессу. Нам бы хотелось, чтобы наша страна, как всегда, продвигалась вперед в этом вопросе, чтобы подавать пример всему миру"

- Мухтар Бабаев

Также он добавил, что результатами конференции должны стать не подписанные декларации, а проекты по их реализации.

"Мы должны получать результаты, не подписывая какие-либо заявления, а выполняя их. Мы должны выйти из системы наблюдения. Каждая компания должна сама нести ответственность, предпринимать шаги"

- Мухтар Бабаев

Напомним, что совсем скоро Баку примет Конференцию ООН по изменению климата (COP29). Она пройдет с 11 по 22 ноября 2024 года.