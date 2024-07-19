COP29 покажет лидерство Азербайджана в альтернативной энергетике

Госдеп США высоко оценил позиции Азербайджана в области возобновляемых источников энергии, сказано в отчете Госдепа США, посвященном инвестклимату в АР.

Климатическая конференция COP29, которая пройдет в Баку с 11 по 22 ноября, даст возможность Азербайджану показать лидерство страны в сфере возобновляемых источников энергии, а также в борьбе с изменением климата.

Такое утверждение содержится в отчете американского Госдепартамента об инвестиционном климате в Азербайджане.

Его авторы обращают внимание на мощный потенциал, которым обладает Азербайджан для развития ветровой и солнечной энергетики, причем как на земле, так и на море.

"Правительство Азербайджана стремится к тому, чтобы к 2030 году доля возобновляемых источников энергии в общей установленной мощности производства электроэнергии составляла 30%. Основное внимание уделяется солнечным, ветряным и гидроэлектростанциям, при этом иностранные инвесторы играют решающую роль в реализации проектов"

– Госдеп

В отчете напоминается, что в октябре минувшего года в Азербайджане заработал СЭС, мощность которой достигает 230 мегаватт.

Кроме того, Азербайджан ведет работу над созданием "зеленого" энергетического коридора, который свяжет Каспийское море и Европу.

"Конкуренция в секторе возобновляемых источников энергии может способствовать позитивным изменениям, включая увеличение инвестиций, инноваций и социально-экономических выгод"

– отчет

Традиционная энергетика в Азербайджане

Касаясь развития традиционной энергетики, в Госдепе указали на то, что в июне 2022 года Азербайджан подписал с ЕКмеморандум о взаимопонимании. Согласно этому документу, поставки газа из Азербайджана в Европу удвоятся к 2027 году, так что в год по газопроводу TAP Европа будет получат до 20 млрд кубометров, при том, что в прошлом году показатель составил 11,8 млрд кубометров.

"Европа получает почти половину экспорта азербайджанского газа"

– Госдеп

Диверсификация экономики

В Вашингтоне добавили, что, несмотря на хорошо развитый нефтегазовый сектор, который исторически привлекал больше всего зарубежных инвестиций, сейчас власти Азербайджана занялись диверсификацией экономики, прежде всего за счет четырех ненефтяных секторов:

сельское хозяйство,

туризм,

ИКТ,

транспорт/логистика.

"Правительство Азербайджана и аналитики ожидают, что Азербайджан продолжит использовать свое географически значимое положение на мультимодальном Транскаспийском международном транспортном маршруте, также известном как Средний коридор. Средний коридор связывает контейнерные железнодорожные грузовые сети Китая и Европейского Союза через Центральную Азию, Кавказ, Турцию и Восточную Европу"

– Госдеп

Инвестиции в альтернативную энергетику Азербайджана

Как рассказал кандидат экономических наук, доцент кафедры "Международная экономика" UNEC Эмин Гарибли, проведение в Азербайджане COP29, безусловно, даст эффект для развития в области возобновляемых источников энергии.

"Сегодня Азербайджан хочет специализироваться в этом вопросе, так что для нас саммит станет рекламой. Благодаря COP 29 в Азербайджан будут приходить инвесторы, бизнесмены, специалисты в этой области, что поможет прогрессу в АР и активизирует привлечение инвестиций", – указал экономист.

Эксперт обратил внимание и еще на ряд аспектов.

"Далее, если мы специализируемся на возобновляемых источниках энергии, то, естественно, мы хотим применять новейшие технологии, и здесь COP29 тоже сыграет важную роль. Здесь будут выставляться новейшие технологии, мы увидим самые новые достижения науки, приедут ученые, и мы будем с ними общаться. Кроме того, на конференции обязательно будут обсуждаться современные экологические проблемы и проблемы зеленой экономики, и специалисты Азербайджана смогут принять участие в работе платформы, где будут подниматься эти темы", - отметил он.

Эмин Гарибли добавил, что Азербайджан много достиг только готовят к COP29 в этому году. "В экономической сфере, например, мы специализируемся на проблемах устойчивости. Думаю, проведение COP29 поможет нам интегрироваться в мировую научную систему, в новые технологии", – подчеркнул эксперт.

Диверсификация экономики

Эмин Гарибли также коснулся вопроса диверсификации экономики. Он обратил внимание на то, что названные в отчете Госдепа отрасли, которые станут ключевыми в этом процессе, относятся к числу стратегических.

Эксперт выразил уверенность, что проведение COP29 поможет и в их развитии – в этих отраслях могут быть задействованы новейшие технологии, в них могут быть привлечены инвестиции. Все это поможет повысить их конкурентоспособность и вывести их на мировые рынки, а значит, диверсифицировать экономику.