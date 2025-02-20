За дирижерским пультом Орхан Гашимов

Музыкальную школу Орхан Гашимов окончил как пианист, сочинял музыку, но в итоге решил стать дирижером. Почему он выбрал эту профессию, где и у кого учился, в каких конкурсах и фестивалях участвовал, с какими театрами и оркестрами сотрудничает?

Почему Орхан Гашимов решил стать дирижером?

Орхан Гашимов родился в 1995 году в Баку. В семь лет он поступил в музыкальную школу, начал учиться по классу фортепиано. Гашимов признается, что поначалу занятия ему не очень нравились — "примерно до четвертого класса" он "терпел, а потом взбунтовался". Маме с трудом удалось уговорить Орхана продолжить учебу, чтобы получить свидетельство о среднем музыкальном образовании. Однако вскоре его отношение к занятиям "резко изменилось": в программе появился предмет "музыкальная литература", на уроках стали рассказывать о жизни композиторов, о том, как они создавали свои произведения, объясняли, как устроено музыкальное сочинение. Это очень заинтересовало мальчика, а еще на него "колоссальное впечатление" произвели концерты симфонической музыки в филармонии. Тогда Орхан впервые услышал живое звучание большого оркестра, увидел, как работают известные дирижеры Азад Алиев и Рауф Абдуллаев.

Наверное, именно тогда я четко понял, чем хочу заниматься в жизни

— Гашимов.

Писать музыку Орхан начал лет в 12, но тогдашние сочинения, по его словам, "нельзя назвать серьезными": в этих "юношеских опусах было очень много от Шопена, узнавались и многие другие композиторы". Свои произведения Гашимов показал прославленному композитору Арифу Меликову, который и направил его к педагогу для занятий композицией.

После семилетки Орхан продолжил образование в одиннадцатилетней музыкальной школе № 21 имени Леопольда и Мстислава Ростроповичей.

© Фото: Мария Новоселова/ "Вестник Кавказа"

Учеба в Московской консерватории

В 2012 году, окончив школу, Гашимов поступил на композиторский факультет Московской государственной консерватории имени Чайковского, учился у профессора Владимира Тарнопольского, а потом начал параллельно заниматься на кафедре оперно-симфонического дирижирования под руководством профессора Станислава Дяченко.

В ноябре 2015 года он принял участие в I международном конкурсе дирижеров имени Антала Дорати в Будапеште, на котором собрались 128 музыкантов из 23 стран. Гашимов выступил успешно и разделил I премию с французом Оливье Ошаниным. В мае 2016-го в рамках международного музыкального фестиваля "Мелодика поколений" Орхан дирижировал Президентским оркестром России в Георгиевском зале Большого Кремлевского дворца. Консерваторию он окончил в 2017 году: выпускной работой Гашимова-композитора стала симфония, осенью в качестве ассистента дирижера он прошел стажировку в Ростовском академическом симфоническом оркестре.

© Фото: Мария Новоселова/ "Вестник Кавказа"

Начало дирижерской карьеры

В 2018-м Гашимов стал дирижером Азербайджанского государственного академического музыкального театра. В апреле того же года молодой маэстро дал свой первый концерт в филармонии, сыграв с Азербайджанским государственным камерным оркестром имени Кара Караева, а в сентябре вместе с ансамблем старинных национальных музыкальных инструментов "Отзвук веков" выступил на фестивале Насими в Центре Гейдара Алиева.

Тогда же началось сотрудничество дирижера с театрами и оркестрами в других странах. В июле он стал участником IV международного фестиваля классической музыки Tengri Music в Бишкеке. Под руководством Гашимова симфонический оркестр, в который вошли почти 80 музыкантов из Кыргызстана, России, Узбекистана и Украины, исполнил музыку Кара Караева, а также аккомпанировал солистке Пермского театра оперы и балета Надежде Павловой. В октябре он дирижировал премьерным спектаклем "Семь красавиц" Кара Караева в Государственном театре оперы и балета имени Яушева в Саранске, а в декабре вернулся в Бишкек и принял участие в новой постановке оперы Джакомо Пуччини "Тоска" в Кыргызском национальном академическом театре оперы и балета имени Малдыбаева, работал с известными певцами из России, Узбекистана и Турции.

© Фото: Мария Новоселова/ "Вестник Кавказа"

Гашимов — дирижер Азербайджанского театра оперы и балета

В 2019 году музыкант стал дирижером Азербайджанского государственного академического театра оперы и балета. В январе под управлением Гашимова состоялась премьера балета "Гениальный рассказчик" на музыку Франца Шуберта, в 2022-м он стал музыкальным руководителем еще двух новых балетных постановок — "Бабек" композитора Агшина Ализаде и "Легенда Каспия" Лалы Джафаровой.

Сейчас в репертуаре дирижера — "Дон Кихот" Людвига Минкуса, "Щелкунчик" Петра Чайковского, "Аршин мал алан" Узеира Гаджибекова, "Жизель" Адольфа Адана, "Севиль" и "Тысяча и одна ночь" Фикрета Амирова, "Чернушка" Ашрафа Аббасова, "Золушка" Леонида Вайнштейна, другие оперные и балетные спектакли.

Гашимов продолжает концертировать с камерным оркестром имени Кара Караева, выступает с Азербайджанским государственным симфоническим оркестром имени Узеира Гаджибекова, ансамблем Бакинского общества современной музыки, Cadenza Contemporary Orchestra и другими коллективами.