За дирижерским пультом Эльшад Багиров

Эльшад Багиров вырос в музыкальной семье, окончил консерваторию как скрипач, но еще студентом решил стать дирижером. Почему он сделал такой выбор, у кого учился дирижированию, с какими театрами и оркестрами сотрудничает?

Когда Эльшад Багиров начал заниматься музыкой?

Эльшад Багиров родился в семье известного композитора и педагога Закира Багирова. Жили они в Доме композиторов в центре Баку — среди соседей было много музыкантов.

Расти в музыкальной среде и не стать впоследствии музыкантом — такое бывает редко. Музыка меня окружала со всех сторон

— Багиров.

Музыкой Эльшад начал заниматься в пять лет: по классу скрипки учился сначала в Средней специальной музыкальной школе имени Бюльбюля, а потом — в музыкальном училище. Как солист он дебютировал в 14 лет, выступив с Азербайджанским государственным симфоническим оркестром имени Узеира Гаджибекова, а через два года, пройдя конкурс, стал артистом этого коллектива.

Почему Багиров решил стать дирижером?

В Азербайджанской государственной консерватории (теперь это Бакинская музыкальная академия) имени Узеира Гаджибекова по классу скрипки Эльшад занимался у профессора Сарвара Ганиева и подумывал о том, чтобы продолжить учебу в Московской государственной консерватории имени Чайковского. Однажды, приехав туда на консультацию, он с друзьями случайно зашел в класс профессора Лео Гинзбурга. Среди учеников этого знаменитого дирижера и педагога были Вероника Дударова, Владимир Федосеев, Кямал Абдуллаев, Дмитрий Китаенко, Александр Лазарев. Гинзбург работал в Баку и в 1945-1948 годах был главным дирижером Азербайджанской государственной филармонии. Багиров вспоминает о нем так:

Это был выдающийся дирижер и педагог того времени, и я просто заболел дирижированием.

Окончив консерваторию в Баку, в 1974 году он поступил на факультет оперно-симфонического дирижирования Ленинградской государственной консерватории имени Римского-Корсакова и начал заниматься в классе профессора Арвида Янсонса. С IV курса Багиров стал вести спектакли в Оперной студии консерватории, а в 1980-м окончил вуз II симфонией Сергея Рахманинова и "Фаустом" Шарля Гуно.

Как началась дирижерская карьера Багирова?

В том же году музыкант переехал в Москву и стал ассистентом главного дирижера Большого театра Юрия Симонова. Он проводил оперные спектакли в Большом и концерты в Кремлевском дворце съездов, гастролировал с Большим симфоническим оркестром Всесоюзного радио и Центрального телевидения, ленинградским оркестром Оперной студии, Азербайджанским государственным симфоническим оркестром и другими коллективами. В 1982 году Багиров первым из азербайджанских дирижеров участвовал в исполнении концерта для скрипки с оркестром Кара Караева, написанного в 1967-м и посвященного Леониду Когану. К музыке этого композитора у дирижера было особое отношение: Караева он знал с детства, а потом женился на его дочери Зулейхе.

Я бесконечно счастлив, что еще при жизни Кара Абульфазовича успел исполнить его скрипичный концерт с Мирославом Русиным и Эстонским филармоническим оркестром. Запись с этого концерта я привез Кара муаллиму. Он прослушал и, пожалуй, впервые отнесся ко мне как к исполнителю, предложив в качестве дирижера записать его музыку к фильму "Низами" с Муслимом Магомаевым в главной роли

— Багиров.

В то время дирижер активно сотрудничал с Государственным симфоническим оркестром кинематографии СССР: вместе они записали музыку ко многим художественным, мультипликационным и документальным фильмам.

В 1984 году Багиров вернулся в Баку, с Азербайджанским государственным камерным оркестром подготовил программы из произведений разных эпох и стилей: от Иоганна Себастьяна Баха, Йозефа Гайдна и Вольфганга Амадея Моцарта до Арнольда Шенберга и Дмитрия Шостаковича.

Багиров — главный дирижер Стамбульского театра оперы и балета

В 1986 году музыкант отправился на работу в Турцию: был дирижером Государственного театра оперы и балета в Анкаре, а потом началось многолетнее сотрудничество со Стамбульским государственным театром оперы и балета. В 1996 году Багиров стал его главным дирижером, вместе с известными режиссерами и балетмейстерами создал около 40 спектаклей. Так, с Юрием Григоровичем был поставлен балет "Легенда о любви" Арифа Меликова, с Валентином Елизарьевым — балеты "Дон Кихот" Людвига Минкуса и "Бахчисарайский фонтан" Бориса Асафьева, с хореографом и либреттистом Ойтуном Турфандой была сделана новая версия балета "Тропою грома" Караева.

Кроме того, Багиров создал и возглавил камерный оркестр при муниципалитете Стамбула, выступал с Билькентским симфоническим оркестром и другими коллективами. В июне 2015 года заслуги маэстро были отмечены наградой "Успех и слава" турецкого оперного фонда Семихи Берксой.

Выступления в Баку, Москве и Петербурге

Несмотря на большую занятость в Турции, дирижер продолжает поддерживать творческие контакты с оркестрами в разных странах. Он часто приезжает в Баку, чтобы принять участие в концертах, кроме того, был музыкальным руководителем новой постановки балета "Семь красавиц" Караева, приуроченной к 90-летию автора, и 29 ноября 2008 года дирижировал премьерой. В октябре 2011 года Багиров стал заслуженным деятелем искусств Азербайджана.

В 2006 году в Москве дирижер вместе с симфоническим оркестром имени Сергея Рахманинова и скрипачом Ильей Грубертом участвовал в записи диска "Дмитрий Шостакович. Кара Караев. Пересечение параллелей", посвященного 100-летию Шостаковича. В апреле 2013-го Багиров вместе с Большим симфоническим оркестром имени Чайковского выступил в Большом зале Московской консерватории на концерте в честь 95-летия Караева. А в январе 2014 года в Петербурге Заслуженный коллектив России академический симфонический оркестр филармонии и виолончелист Алексей Стадлер под его руководством исполнили сочинения Рахманинова, Шостаковича и Караева.