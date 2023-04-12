За дирижерским пультом Фуад Ибрагимов

Фуад Ибрагимов получил образование в Бакинской музыкальной академии и Кельнской высшей музыкальной школе, стал лауреатом престижного конкурса, успешно гастролирует в разных странах. Однако долгие годы у музыканта была мечта - вернуться в родную Шушу и выступить там. В мае 2021 года она сбылась.

Детство в Шуше

Фуад Ибрагимов родился в Шуше, которую называют консерваторией Кавказа. Музыка в жизнь мальчика вошла очень рано: мама - пианистка, окончившая консерваторию в Баку, дедушка - известный ханенде Иса Рагимов. Он возглавлял Дом культуры, потом преподавал в музыкальном училище. Благодаря маме Фуад умел играть на фортепиано, но в школе выбрал другой музыкальный инструмент. На него произвели впечатление слова новой учительницы "про удивительный инструмент - скрипку".

Ее рассказ так меня очаровал, что я, никогда не видевший скрипки, решил учиться играть именно на ней

- вспоминает дирижер.

Его детство было прервано Карабахской войной - в январе 1992 года 9-летний мальчик вместе с семьей был вынужден покинуть Шушу.

Учеба в Баку

В Баку Фуад очень скучал без занятий музыкой. Мама отвела его на прослушивание к профессору Бакинской музыкальной академии имени Узеира Гаджибекова Тофику Асланову. По его рекомендации мальчик начал осваивать альт, поступил в школу-студию при Бакинской музыкальной академии, а вскоре стал играть в детском оркестре "Тутти", который организовал известный скрипач и дирижер Теймур Геокчаев.

Мне всю жизнь чрезвычайно везло на наставников, и Теймур муаллим стал одним из них. Он очень заботился о подопечных

- отмечает Ибрагимов.

За три года в школе-студии он "дважды смог перескочить через класс" и полностью освоил программу даже 11-го класса, стал лауреатом Республиканского конкурса струнников и в 15 лет поступил в Бакинскую музыкальную академию, где его наставником был Баяндур Мехтиев. Кроме того, Фуад прошел серьезный конкурс и был принят в группу альтов Азербайджанского государственного симфонического оркестра имени Узеира Гаджибекова под управлением Рауфа Абдуллаева. Именно тогда он начал интересоваться дирижированием и "стал замечать всю прелесть этой профессии". Произошло это благодаря Рауфу Абдуллаеву. "Этот человек меня влюбил в свою профессию", - признается Ибрагимов. На третьем курсе академии он участвовал в мастер-классе Мстислава Ростроповича, который посоветовал продолжить образование в Европе и помог решить финансовые вопросы.

На обучение за границей не было средств, и все расходы взял на себя "Фонд друзей культуры Азербайджана", а потом - Фонд Гейдара Алиева

- рассказывает дирижер.

В Германии

В 2003 году он начал заниматься в Кельнской высшей музыкальной школе по классу альта у профессора Райнера Моога, в 2006-2011 годах там же обучался по классу оперно-симфонического дирижирования у профессора Михаэля Люига. Его музыкант называет главным учителем в дирижировании.

Он не только дал мне знания в профессии, но и сильно изменил мой взгляд на жизнь

- отмечает Ибрагимов.

Окончив Кельнскую высшую музыкальную школу с отличием, он выступал на концертах, участвовал в гастрольных поездках в составе разных оркестров, а как дирижер дебютировал в Германии в 2007 году.

Поет Юсиф Эйвазов, дирижирует Фуад Ибрагимов

Начало карьеры

С 2014 года Ибрагимов - дирижер Азербайджанского государственного симфонического оркестра, а также главный дирижер Нового филармонического оркестра Мюнхена и Бакинского камерного оркестра. В сентябре 2018 года он стал лауреатом 4-го международного конкурса дирижеров имени Евгения Светланова в Париже.

Это один из самых престижных и крупных конкурсов для дирижеров, который проходит в Париже с филармоническим оркестром этого города

- говорит музыкант.

По его словам, об уровне конкурса также "можно судить по составу высококомпетентного жюри, куда вошли именитые музыканты современности". И приняли они нестандартное решение: первая премия вообще не была присуждена, а вторую получили два участника - Фуад Ибрагимов и россиянин Дмитрий Филатов. Это "второе место, но его не поделили, а каждый из нас получил самостоятельную премию", обращает внимание дирижер.

После этого успеха Ибрагимов стал получать интересные предложения. Так, его пригласили продирижировать филармоническим оркестром Монте-Карло. "Этот концерт сыграл решающую роль, став ключевым моментом", - отмечает маэстро. Вскоре он заключил контракт с известным французским агентством Productions Internacionales Albert Sarfati, с которым много лет сотрудничают Сейджи Озава, Гидон Кремер, Евгений Кисин, Вадим Репин, Дмитрий Лисс, Александр Князев и другие знаменитые музыканты.

Концерты в разных странах

Маэстро много гастролирует, выступает в лучших музыкальных залах мира вместе с известными коллективами, в числе которых Лондонский Королевский филармонический оркестр, симфонические оркестры Лейпцигского радио, Геттингена и Нюрнберга, Филармонический оркестр Северной Чехии и Венский камерный оркестр.

Концерты в Москве

Часто выступает Ибрагимов и в Москве. В ноябре 2016 года Азербайджанский государственный симфонический оркестр впервые за многие годы приехал в российскую столицу. Выступление на сцене Концертного зала имени Чайковского состоялось в рамках V фестиваля "Другое пространство", а дирижировал оркестром в тот вечер Фуад Ибрагимов.

В октябре 2021 года в Большом зале Московской консерватории он участвовал в концерте, посвященном столетию Азербайджанской государственной консерватории имени Узеира Гаджибекова. В декабре того же года в зале "Зарядье" на концерте в рамках XII международного фестиваля Мстислава Ростроповича заслуженный артист Азербайджана вместе с Государственным академическим симфоническим оркестром имени Светланова исполнил произведения Караева, Шостаковича и Гершвина. В феврале 2022 года в театре "Геликон-опера" маэстро участвовал в гала-концерте "Музыкальные звезды Азербайджана на московской сцене".

Возвращение в Шушу

В мае 2021 года Ибрагимов наконец вернулся в Шушу.

Спустя 30 лет я вернулся в родной дом - для меня огромное счастье видеть родную землю свободной

- говорит он.

На Джыдыр дюзю состоялся фестиваль "Харыбюльбюль", участниками которого стали Фархад Бадалбейли, Эльчин Азизов, Динара Алиева, Мурад Адыгезалзаде, Юсиф Эйвазов, другие известные и молодые исполнители. Они выступали в сопровождении государственного симфонического оркестра под управлением Фуада Ибрагимов. Звучала классическая музыка, мугам, народные композиции.

Я не только вернулся домой, но и исполнил в Шуше "Азербайджанское каприччио" Фикрета Амирова, о чем мечтал все эти годы

- признается дирижер.