Отношения между Азербайджаном и Арменией: состоится ли возвращение к норме?

Гульшан Пашаева, депутат Милли Меджлиса (парламента) Азербайджана, член правления Центра анализа международных отношений

Новость о завершении переговоров по тексту проекта Соглашения об установлении мира и межгосударственных отношений между Азербайджаном и Арменией стала неожиданным, но закономерным итогом механизма прямых переговоров, в рамках которых сторонам удалось без участия традиционных посредников добиться прогресса в решении ряда ключевых вопросов.

Сегодня, когда стороны уже согласовали текст Соглашения и могут перейти к обсуждению практических шагов по нормализации отношений, важным становится фактор взаимного доверия. Именно, поэтому в Баку на этом этапе поднимают вопросы изменения конституции Армении и официальной ликвидации Минской группы ОБСЕ.

Заметим, что претензии Азербайджана к преамбуле Конституции Армении, которая ссылается на Декларацию о независимости, содержащую однозначные территориальные претензии к Азербайджану, имеют не только процедурно-правовой характер, но и связаны с предпочтением многих представителей армянской политической мысли увязывать сегодняшние процессы с историческими и мифологическими событиями, произошедшими сотни лет тому назад. В частности, можно упомянуть так и не вступивший в силу Севрский договор, на который время от времени в Армении продолжают ссылаться как на действующий документ.

Это касается также широко распространенных представлений об истоках Карабахского конфликта той части армянского социума, которая не заинтересована в изменении преамбулы Конституции и предпочитает сохранить в ней упоминание на принятую Верховным Советом Армянской ССР 23 августа 1990 года Декларацию о независимости основывающуюся, в том числе, на совместном постановлении Верховного Совета и неконституционного органа т.н. "Национального Совета Нагорного Карабаха" от 1 декабря 1989 года "О воссоединении Армянской ССР и Нагорного Карабаха".

Как известно, Конституционный суд Армении фактически отменил действие Декларации о независимости страны в конце сентября 2024 года при рассмотрении Регламента работы госкомиссий Армении и Азербайджана по делимитации границы, вынеся решение о том, что «положения Декларации, которые не прописаны в Конституции напрямую, не имеют юридической силы». Однако, к сожалению, эти ухищрения пока носят лишь формальный характер, а противники изменения текста Декларации или ее правового статуса, прекрасно понимая, что она не соответствуют сложившимся реалиям, фактически пытаются мифологизировать этот документ и поставить его в один ряд с Севрским договором и Арбитражным решением Вудро Вильсона.

Кстати, правовые казусы в отношении Декларации независимости, скорее всего, возникнут и при попытке нормализации отношений Армении с Турцией, т.к. в этой Декларации упоминается и некая "Западная Армения", а это на фоне непризнания Карского договора и отказа от его ратификации однозначно воспринимается как предъявление Арменией территориальных претензий и к Турции.

Конечно, эмоциональная составляющая общественных дискуссий о выборе между «исторической» и «реальной» Арменией вполне понятна, но в Баку предпочитают, чтобы официальный Ереван четко и однозначно определился с правовым статусом ряда документов, содержащих признаки территориальные претензий к Азербайджану.

Что касается Минской группы ОБСЕ, которая так и не смогла выступить с собственной постконфликтной повесткой, то после 7 декабря 2021 года она, опубликовав свое последнее совместное Заявление, фактически, перестала функционировать. Окончательную точку в многолетней деятельности Минской группы поставил украинский кризис, вызвавший жесткое противостояние между коллективным Западом и Россией.

В этих условиях именно Армения начала «размывать» установившийся трехсторонний формат с российским участием и под разными предлогами вовлекать в переговорный процесс внерегиональных акторов.

Между тем, азербайджанская сторона, верная принципам равноудаленности и равноправия в отношениях с внешними силами оценивала создание различных переговорных форматов исключительно с точки зрения их эффективности, а не в парадигмах "альтернативности" и тем более "геополитической конкуренции". Однако ряд западных стран, имеющих влияние на внешнеполитическую повестку Армении, особенно после возникновения у нее проблем в отношениях с Россией, стали использовать процесс нормализации отношений Азербайджана и Армении для усиления своих геополитических позиций на Южном Кавказе.

На фоне последовательного отказа Еревана от переговоров на российской площадке и неприемлемости для Азербайджана западных форматов, потерявших нейтральность, в частности из-за проармянской позиции Франции, стало понятно, что конкуренция внешних акторов за «статус главного посредника» ведет в тупик. В создавшейся тогда ситуации единственной разумной альтернативой стали прямые переговоры и, принимая это решение, официальные лица в Армении тем самым косвенно признали, что «вовлечение третьих стран в качестве арбитра содержит риск столкновения интересов».

К сожалению, сегодня, когда мы видим реальный результат прямых переговоров, в Армении все еще существуют силы, выступающие против роспуска МГ ОБСЕ, заявляя даже об экзистенциальной опасности в связи с ее упразднением. Думается, что в основе таких подходов лежат не столько объективные оценки реальных угроз, а присущее части политической элиты Армении глубокое неверие в возможность существования своей страны без внешней поддержки.

Между тем, в условиях усиливающейся трансформации международного порядка Армения, если она заинтересована в построении новой постконфликтной архитектуры безопасности, должна выступать против геополитической фрагментации региона и поддерживать усилия по формированию общей субъектности стран Южного Кавказе, которую следует создавать на основе взаимовыгодного взаимодействия трех государств, а не в результате «сделки» или «давления» внешних акторов.

Кстати, касаясь будущих перспектив Южного Кавказа, президент Азербайджана Ильхам Алиев в интервью телеканалу «Евроньюс» особо отметил, что регион, который «на протяжении десятилетий был ареной противоборства и вражды», следует защищать от любых внешних кризисов, «создать механизмы безопасности, которые будут всеобъемлющими, устранить любую угрозу новой военной конфронтации и попытаться иметь добрососедские отношения», в том числе и такие, как во времена Советского Союза.

Мыcль о важности опыта активного взаимодействия между республиками Южного Кавказа в советский период, только на первый взгляд кажется неожиданной. Однако сегодня, на очередном витке спирали истории, это звучит как актуальный призыв к своеобразному возвращению к существовавшей в прошлом «норме» – общепризнанному стандарту хороших отношений между соседними странами, образцовым примером которого может служить стратегическое партнерство Грузии и Азербайджана. Будем надеяться, что этот призыв найдет свое понимание и в Ереване.