Ильхам Алиев: Азербайджан ждет расширения связей с Китаем

Президент Азербайджанской Республики Ильхам Алиев дал большое интервью китайскому телеканалу CGTN, в котором рассказал о развитии двухсторонних отношений между двумя странами и об успехах Азербайджана.

Годом ранее Азербайджан и Китай официально стали стратегическими партнерами, что было зафиксировано в Декларации о стратегическом партнерстве после встречи лидеров двух стран летом прошлого года, что стало очень важным политическим шагом в двусторонних отношениях, рассказал президент Азербайджана Ильхам Алиев в интервью китайскому телеканалу CGTN.

"Стратегическое партнерство – это очень высокий уровень взаимного доверия и сотрудничества. Мы с нетерпением ожидаем расширения нашего партнерства с Китаем, включая вопросы, связанные с нашим членством в различных международных организациях, а не только во Всемирной торговой организации"

- Ильхам Алиев

Азербайджан инициировал масштабные проекты, которые обеспечили возможности для создания коммуникаций в регионе Южного Кавказа и Каспия, в котором зарекомендовал себя в качестве одного из лидеров. Страна твердо отстаивает свои национальные интересы, свой образ жизни, свою независимую политику, и добилась в этом немалых успехов.

"Я бы сказал, что пример Азербайджана как страны, которая относительно недавно появилась на международной карте, отстаивает свои национальные интересы и налаживает хорошие контакты по всему миру, показывает, что защищать собственные интересы возможно при наличии стабильности и единства в обществе"

- Ильхам Алиев

Азербайджан успешно провел климатическую конференцию COP-29, объединяющую почти 200 стран - это было большим вызовом, большой ответственностью, но и большим успехом. До этого страна в течение четырех лет успешно председательствовала в Движении неприсоединения, являющемся вторым по величине международным институтом после Генеральной Ассамблеи ООН, - отметил глава государства.

"Это свидетельствует о том, что наша политика, основанная на дружбе, сотрудничестве, невмешательстве во внутренние дела любой страны, действительно находит поддержку на международной арене, и мы можем быть принимающей стороной для такого глобального международного мероприятия"

- Ильхам Алиев

Азербайджанский лидер в своем интервью дал и оценку международным событиям, пояснив, что нестабильные ситуации и кровопролитие по всему миру – следствие того, что страны с империалистическим прошлым хотят продолжать вмешиваться, доминировать и диктовать, что, естественно, приводит к сопротивлению.

"Нам удалось защитить себя от вмешательства во внутренние дела. Экономика - это основа всего. Идеология, экономика и национальные идеи - все это в совокупности обеспечило Азербайджану место, которое мы заслуживаем"

- Ильхам Алиев

Не каждая страна имеет потенциал для того, чтобы делать это, добавил глава государства.