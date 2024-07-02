Азербайджан и КНР займутся совместным производством высокотехнологичного энергооборудования

Азербайджан заключил с китайской компанией меморандум о сотрудничестве. Он включает в себя производство высокотехнологичного оборудования.

Азербайджан и Китай будут производить высокотехнологичное энергооборудование. Об этом поведал на своих страницах в соцсетях глава Минэнерго АР.

Парвиз Шахбазов рассказали, что сотрудничество с китайской компанией предусмотрено меморандумом, который заключили стороны.

"Мы подписали меморандум о взаимопонимании в сфере возобновляемой энергетики президентом по международному бизнесу компании TBEA Co., Ltd Ху Наном"

– азербайджанский министр

Соглашение включает в себя поставку продукции постоянного и переменного тока сверхвысокого напряжения, производство высокотехнологичного энергооборудования, создание центра обработки данных и взаимодействие в региональных проектах, связанных с подключением к "зеленой" энергетике.