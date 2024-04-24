Вестник Кавказа

Азербайджан заключил соглашения по зеленой энергетике с компаниями из Китая

Азербайджан заключил соглашения по зеленой энергетике с компаниями из Китая
© Фото: Мария Новоселова/ “Вестник Кавказа“
Китайские компании помогут Азербайджану с развитием зеленой энергетики. Стороны заключили ряд соглашений на COP29.

Азербайджан и ряд китайских компаний подписали соглашения, направленные на развитие в стране возобновляемых источников энергии. Об этом рассказали в Минэнерго АР.

Документы были оформлены на COP29 в Баку.

Согласно подписанным соглашениям, китайские компании предоставят республике Южного Кавказа инвестиции для реализации проектов в области возобновляемой энергетики, а также для создания Центра исследований и развития в данной области в АР.

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