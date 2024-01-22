COP29: Всемирный банк выделит $150 млрд на климат

Всемирный банк (ВБ) намерен направить $150 млрд на проекты, связанные с климатом. Финансовая поддержка будет осуществляться в течение 10 лет, заявил вице-президент ВБ Юрген Фегел в рамках конференции по экологии COP29 в Баку.
"Всемирный банк планирует профинансировать климатические проекты в ближайшие 10 лет на сумму $150 млрд. Развивающимся странам потребуется до 2030 года ежегодно $2,4 трлн для сокращения выбросов углекислого газа и подготовки к будущим рискам"
– Юрген Фегел
Фегел поведал, что в 2023 году ВБ поддержал развивающиеся экономики на $43 млрд.
При этом вице-президент финансовой организации также отметил, что модель выделения средств учитывает климатические риски. Например, если в стране произойдет крупное стихийное бедствие, выплаты по долгам могут быть либо отложены, либо частично сокращены.