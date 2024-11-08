День финансов стартовал на COP29

На COP29 начал работу День финансов, инвестиций и торговли. В ходе мероприятия будет представлена Бакинская инициатива по климатическому финансированию.

В рамках COP29 начался День финансов, инвестиций и торговли (Climate FIT Day).

В этот день пройдет презентация Бакинской инициативы по климатическому финансированию, инвестициям и торговле (BICFIT).

Сегодня все дискуссии и платформы будут посвящены вопросам финансового сектора: уже началось обсуждение роли многосторонних банков развития в привлечении климатического финансирования в развитых странах. Также был дан старт панельной дискуссии на тему «Глобальная финансовая система: расширение финансирования климатической активности». На ней выступил председатель Центрального банка Азербайджана Талех Кязымов.

«Президент Ассоциации банков Азербайджана Закир Нуриев от лица всего банковского сектора, объявит о приверженности к устойчивому развитию после второго заседания сегодня. Я уверен, что это обязательство мобилизует ресурсы банковского сектора для "зеленого" и устойчивого финансирования по всей нашей экономике»

- Талех Кязымов

Председатель ЦБ АР уточнил, что азербайджанские банки выделят 2 млрд манатов на борьбу с негативными изменениями климата.

Также он отметил роль COP29 в решении климатического кризиса.

«Я уверен, что COP29 установит четкий курс на расширение международного климатического финансирования и поможет сократить дефицит финансирования, особенно для развивающихся стран»

- Талех Кязымов

Помимо этого, он затронул тему инноваций в решение вопроса климатического финансирования, которые упростят климатическое инвестиции частного сектора. Кязымов передал, что развивающимся странам нужно $2,4 трлн ежегодно для сокращения выбросов на 42%.

Экология требует денег

Экономист Эльшад Мамедов в беседе с корреспондентом "Вестника Кавказа" рассказал об экономической стороне климатической повестки, подчеркнув актуальность азербайджанских инициатив по переводу дискуссий по изменениям климата в практическую плоскость путем учреждения международных фондов для финансирования конкретных экологических проектов.

"Это одна из самых актуальных тем в целом на мировой арене. Страны коллективного Запада, в значительной степени инициировавшие формирование и развитие глобальной климатической повестки, превратившие ее в международный мейнстрим, очень не любят говорить о деньгах, которых требует борьба с изменением климата. Когда дело доходит до финансирования, мы видим попытки сбрасывания этой темы Западом на развивающиеся страны – причем на те государства, чья доля в мировых выбросах в атмосферу мизерна. Тема справедливой организации финансирования климатической повестки должна превалировать, если мы хотим, чтобы борьба велась на самом деле, а не только на словах", - прежде всего сказал он.

"Позиция Азербайджана в этом плане исключительно прагматична и построена на научно-обоснованной базе. Баку требует конструктивной работы, и это должно быть поддержано международным сообществом. Согласно Парижскому соглашению, миру необходимо ежегодно направлять на финансирование климатической повестки в пять раз больше ресурсов, чем это делается сегодня. То есть сейчас требуется резкое наращивание финансирования этой темы. Понятно, что выйти на уровень, предусмотренный Парижским соглашением, будет крайне трудно, но работать над этим надо. В частности, нужно организовать финансирование странами климатической повестки пропорционально их эмиссии парниковых газов. Эта позиция и обоснована с научной точки зрения, и опирается на справедливое решение вопроса", - подчеркнул Эльшад Мамедов.

Эксперт отметил, что климатическая тематика все больше и больше актуализируется в мировой экономике. "Здесь очень важно отделять конструктив от постороннего шума и спекуляций. С сожалением приходится констатировать, что на сегодняшний день мировое сообщество еще не выработало единого научно-обоснованного подхода о причинах изменений климата. К подходу, что антропогенный фактор, то есть влияние деятельности человека на изменение климата, является чуть ли не основным, есть очень много вопросов, поскольку все не так однозначно. Для того, чтобы выработать правильную политику реагирования на изменения климата, нужно правильно поставить диагноз, установить основные и побочные причины перемен", - призвал экономист.

"Без этого выработать эффективную глобальную климатическую стратегию невозможно. Поэтому в первую очередь к этому надо подходить с научно-обоснованной точки зрения, а не с позиции тех бизнес-элит и политических элит (в первую очередь на Западе), которые пытаются через педалирование этой темы сохранять свои конкурентные преимущества на экономическом и политическом треках. Для остальных стран, в целом для мирового сообщества их поведение не может считаться приемлемым и допустимым", - заключил Эльшад Мамедов.

COP29 в Баку

Напомним, что торжественное открытие COP29 состоялось 11 ноября в Баку. Климатическая конференция ООН продлится до 22 ноября. Для Азербайджана это одно из самых важных и масштабных мероприятий, которое когда-либо принимала страна. Также подобное событие впервые проходит на Южном Кавказе.

Во вторник прошел саммит мировых лидеров, где стороны обсуждали климатическую повестку. Одной из ключевых тем COP29 является организация климатического финансирования, которое будет способствовать выполнению обязательств по сдерживанию глобального потепления. Оно также создаст условия для борьбы с другими изменениями климата.