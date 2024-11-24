Президент Азербайджана утвердил соглашение о "зеленой" энергии с Казахстаном и Узбекистаном

В ходе прошедшего в ноябре COP29 в Баку было подписано соглашение о стратегическом партнерстве в области развития и передачи "зеленой" энергии между Азербайджаном, Казахстаном и Узбекистаном. Сегодня Ильхам Алиев утвердил документ.

Соглашение о стратегическом партнерстве в области развития и передачи "зеленой" энергии между Азербайджаном, Казахстаном и Узбекистаном утверждено президентом Ильхамом Алиевым. Сегодня он подписал соответствующий закон.

Документ о партнерстве был подписан 13 ноября 2024 года в ходе COP29 в Баку с участием президентов трех стран. Тогда же было заключено межправительственного соглашение между Азербайджаном, Казахстаном и Узбекистаном по реализации проекта "зеленого" энергетического коридора.

Напомним, что Азербайджан планирует прийти к обеспеченности на 30% энергией из возобновляемых источников к 2030 году. Этому будут способствовать соглашения в сфере "зеленой" энергетики.