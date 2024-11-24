Реализацию обязательств COP29 призвали ускорить в ООН

Генсек ООН заявил о необходимости ускорить реализацию финансовых обязательств COP29. В ООН сообщили, что поддержат усилия по разработке дорожной карты для привлечения денег.

Генсек ООН Антониу Гутерриш, призвал ускорить реализацию финансовых соглашений COP29. Он отметил, что обязательства должны быть выполнены в полном объеме.

Секретарь заявил, что ООН поспособствует мобилизации поддержки энергетических преобразований, а также будет работать над внедрением системы ценообразования на выбросы углерода и сокращением субсидий на топливо.

Помимо этого, Гутерриш подчеркнул, что ООН поддержит усилия председательств COP29 и CОР30 по разработке дорожной карты для привлечения денег для поддержки климатических инициатив в развивающихся странах.

Он также сообщил о необходимости внедрять новые и инновационные источники финансирования, включая привлечение к ответственности загрязнителей за ущерб.