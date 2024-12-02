Станислав Притчин: Баку и Ереван могут подписать мирный договор в течение года

Марина Лагутина

Накануне в Баку прошла II Международная конференция Общины Западного Азербайджана "Право на возвращение – обеспечение справедливости для азербайджанцев, насильственно изгнанных из Армении". Корреспондент "Вестника Кавказа" Марина Лагутина поговорила с завсектором Центральной Азии ИМЭМО РАН Станиславом Притчиным о перспективах мира на Южном Кавказе.

- Станислав Александрович, каким сейчас видится процесс нормализации армяно-азербайджанских отношений – в ближайшей или среднесрочной перспективе?

- В армяно-азербайджанских отношениях все еще остается слишком много непредсказуемости. Поэтому, к примеру, прогнозы, которые мы строили на основании экспертных опросов и здравого смысла по завершении Карабахской войны, оказались не реализованными – в них не учитывался ряд факторов, в том числе психологических.

В первую очередь непредсказуема переговорная линия армянской стороны и в частности премьер-министра Никола Пашиняна. Он действует в зависимости от обстоятельств. В 2021 году ему удалось выиграть парламентские выборы и удержаться у власти, что сняло для него риски внутренней дестабилизации, однако неопределенность из его поведения не ушла. Из-за этого на той же COP29 в Баку, которую можно было рассматривать как хорошую переговорную площадку, к сожалению, не удалось согласовать встречу.

Есть и позитивные сигналы. Налажен диалог в двустороннем формате, что лишает сторонних игроков возможности каким-то образом продвигать свои интересы и тормозить урегулирование. Это в целом положительно влияет на переговорный процесс, хотя основные переговорные блоки по мирному договору и остаются: из тех 10%, которые еще не согласованы, Ереван откладывает вопрос с изменением армянской Конституции в долгий ящик – до 2027 года – и вовсе старается его нивелировать. Не так давно Конституционный суд Армении постановил, что в Основном законе республики нет территориальных претензий к Азербайджану.

Сохраняются претензии сторон друг к другу в арбитражных и других международных судах, что замедляет урегулирование отношений. В качестве жеста доброй воли Азербайджан и Армения могли бы синхронно и симметрично отказаться от этих исков, чтобы снять раздражающий фактор. Но для этого требуется определенная политическая воля. Возможно, стороны время от времени обмениваются предложениями по этой теме.

В какой-то степени мы можем говорить, что в ближайший год-два достижимо подписание мирного договора. С другой стороны, подписание мирного договора – не конечная цель, а промежуточный этап, который открывает двери для решения огромного количества насущных вопросов армяно-азербайджанского урегулирования.

- Какие вопросы можно будет решить после подписания мирного договора?

- Их очень много. В частности, вопрос транспортных коридоров. Пока он отложен в сторону, но все равно стоит на повестке дня, потому что без открытия транспортных коридоров никакой нормализации отношений быть не может. Без этого не будет экономического взаимодействия и того фактора, который изначально Россия предлагала в качестве базы для урегулирования, – создания заинтересованности в экономическом и социальном сотрудничестве между странами.

Также остается очень сложный вопрос делимитации границы, несмотря на то, что уже есть прецедент урегулирования ситуации по определенному спорному участку. Пока граница Азербайджана и Армении делимитирована только на этом участке, а всего предстоит согласовать порядка 1 тыс км. В сложных географических условиях процесс делимитации в любом случае будет занимать довольно большое время.

Сейчас актуализировался вопрос возвращения в Армению беженцев 1990-х годов. Если он будет включен в переговорную повестку по мирному договору, то подписание документа будет отложено на еще больший срок. Сторонам будет очень сложно договориться, это слишком чувствительная тема, слишком горячая и социально, и психологически, и политически. Будет трудно найти компромисс, так что здесь речь должна идти скорее о более отложенном и продвинутом этапе урегулирования.

Глобальных тектонических движений в урегулировании мы пока не видим. Речь о начале торговли друг с другом и работе по полноценному открытию границ. Это самые главные вещи, которые продвинули бы урегулирование вперед.