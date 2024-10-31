Никол Пашинян совершит визит в Ватикан

Никол Пашинян направляется в Ватикан. Визит в Святой Престол он совершает в компании супруги. Политик встретится с главой Католической церкви.
В понедельник премьер-министр Армении Никол Пашинян вылетел в Ватикан.
В Ватикан армянский премьер направляется вместе с супругой Анной Акопян. В рамках рабочего визита планируется провести встречу с папой Римским Франциском, главой Святого Престола, говорится в сообщении, опубликованном пресс-секретарем главы кабмина РА Назели Багдасарян.
Напомним, год назад премьер стал обладателем Большого креста ордена Пия IX, он был отмечен "за вклад в укрепление связей" между РА и Ватиканом.