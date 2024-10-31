Вестник Кавказа

Взрыв в бывшей мечети унес жизни трех человек в Казахстане

Взрыв в бывшей мечети унес жизни трех человек в Казахстане
© Фото: Мария Новоселова/ “Вестник Кавказа“
В бывшей мечети в Казахстане прогремел взрыв. На данный момент известно о 3 погибших и более 15 пострадавших.

В Казахстане раздался взрыв в бывшей мечети. Об этом информирует 17 ноября Департамент по ЧС Акмолинской области.

Происшествие случилось в ауле Сабынды, расположенном в 75 км от Астаны.

Жертвами взрыва стали мужчина, женщина и ребенок. Еще 16 человек получили различные травмы, их отвезли в больницу.

В настоящее время сотрудники экстренных служб разбирают завалы. Известно, что в бывшей мечети проводили поминальные обеды.

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