Взрыв в бывшей мечети унес жизни трех человек в Казахстане

В бывшей мечети в Казахстане прогремел взрыв. На данный момент известно о 3 погибших и более 15 пострадавших.

В Казахстане раздался взрыв в бывшей мечети. Об этом информирует 17 ноября Департамент по ЧС Акмолинской области.

Происшествие случилось в ауле Сабынды, расположенном в 75 км от Астаны.

Жертвами взрыва стали мужчина, женщина и ребенок. Еще 16 человек получили различные травмы, их отвезли в больницу.

В настоящее время сотрудники экстренных служб разбирают завалы. Известно, что в бывшей мечети проводили поминальные обеды.