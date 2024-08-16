Вестник Кавказа

На Каспии продолжают гибнуть тюлени

Мозаика тюленя
© Фото: Вера Ромашкина/ “Вестник Кавказа“
Казахстанские ученые-экологи насчитали на берегу Каспия в Казахстане уже 850 мертвых тюленей – возможно, они были отравлены природным метаном, который освободился из недр после череды землетрясений.

На побережье Каспийского моря в Мангистауской области Казахстана растет число погибших тюленей.

Руководитель Мангистауской областной инспекции рыбного хозяйства Андрей Руцкий сообщил, что общее число найденных погибших тюленей в регионе достигло 850.

Только на участке от базы отдыха в Актау до порта Курык нашли еще 115 мертвых тюленей, - рассказал чиновник, передает агентство Kazinform.

"Наша рабочая группа проверяет пляж. Теперь остались скалистые пляжи. До них невозможно добраться на машине"

- Андрей Руцкий

При этом установить причины, вызвавшие гибель краснокнижных животных, крайне сложно – проблема в том, что их тела находятся в крайней, 3-4 степени разложения, а пробы, взятые у животных в конце октября, еще не готовы..

Напомним, с 24 по 29 октября сотрудники Жайык-Каспийской межобластной бассейновой инспекции рыбного хозяйства совместно с представителями Института гидробиологии и экологии в ходе мониторинга на побережье Каспийского моря обнаружили туши 289 мертвых тюленей. 

Как предполагают эксперты Всероссийского научно-исследовательского института рыбного хозяйства и океанографии (ВНИРО), причиной гибели тюленей стала интоксикация природным метаном, выброс которого спровоцировала сейсмическая активность – это вызывает гипоксию и угнетение центральной нервной системы животных. 

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