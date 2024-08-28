Каспий загрязняют удаленные производства

Российские ученые обнаружили новый источник загрязнений Каспийского моря – им оказались отходы производств на большом удалении от водоема, которые переносят к морю воздушные массы.

Ученые российского ФИЦ "Институт биологии южных морей имени А.О. Ковалевского РАН" (ИнБЮМ) в ходе проводимых исследований обнаружили новый источник загрязнения Каспийского моря – им оказались отходы производства предприятий на значительном удалении от моря, которые попадают в водоем из-за сложных процессов циркуляции в атмосфере, сообщил научный сотрудник центра Владимир Табунщик.

"Мы используем инструменты дистанционного мониторинга для исследования бассейнов рек, впадающих в Каспийское море. Работа начата с августа, но уже есть первичные данные. Например, удалось выявить, что воздух в районе бассейнов двух зарубежных рек загрязнен заметно сильнее. При этом источник загрязнения находится не на этой территории, а вдали от каспийского побережья - в промышленных центрах, которые также предварительно установлены"

- Владимир Табунщик

Обнаружили источник загрязнения посредством из метеоспутников, проанализировав состояние воздуха и обнаружив в нем специфичные вещества, выброс которых характерен именно для этих предприятий – такие, как диоксид азота, диоксид серы, формальдегид, метан, озон, моноксид углерода, передает ТАСС.

Пока идет анализ, однако уже можно смело утверждать, что такие выбросы для уникальной экосистемы Каспия намного губительнее, чем то, что несут в море российские реки, - добавил ученый.