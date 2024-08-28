Вестник Кавказа

Каспий загрязняют удаленные производства

Каспий загрязняют удаленные производства
© Фото: Мария Новоселова/ “Вестник Кавказа“
Российские ученые обнаружили новый источник загрязнений Каспийского моря – им оказались отходы производств на большом удалении от водоема, которые переносят к морю воздушные массы.

Ученые российского ФИЦ "Институт биологии южных морей имени А.О. Ковалевского РАН" (ИнБЮМ) в ходе проводимых исследований обнаружили новый источник загрязнения Каспийского моря – им оказались отходы производства предприятий на значительном удалении от моря, которые попадают в водоем из-за сложных процессов циркуляции в атмосфере, сообщил научный сотрудник центра Владимир Табунщик.

"Мы используем инструменты дистанционного мониторинга для исследования бассейнов рек, впадающих в Каспийское море. Работа начата с августа, но уже есть первичные данные. Например, удалось выявить, что воздух в районе бассейнов двух зарубежных рек загрязнен заметно сильнее. При этом источник загрязнения находится не на этой территории, а вдали от каспийского побережья - в промышленных центрах, которые также предварительно установлены"

- Владимир Табунщик

Обнаружили источник загрязнения посредством из метеоспутников, проанализировав состояние воздуха и обнаружив в нем специфичные вещества, выброс которых характерен именно для этих предприятий – такие, как диоксид азота, диоксид серы, формальдегид, метан, озон, моноксид углерода, передает ТАСС.

Пока идет анализ, однако уже можно смело утверждать, что такие выбросы для уникальной экосистемы Каспия намного губительнее, чем то, что несут в море российские реки, - добавил ученый.

Читайте нас в
Yandex Zen Дзен Яндекс новости Новости Telegram Telegram
940 просмотров

Видео

Все видео


реклама




ТАКЖЕ ПО ТЕМЕ

Бастрыкин займется нелегальной свалкой в Анапе

Бастрыкин займется нелегальной свалкой в Анапе

Побережье в Ейске очистили от мусора

Побережье в Ейске очистили от мусора

Роман Вильфанд: Решения COP29 будут по-настоящему значимыми

Роман Вильфанд: Решения COP29 будут по-настоящему значимыми

Пляж в Туапсе закрыт из-за разлива нефти

Пляж в Туапсе закрыт из-за разлива нефти

Грязный воздух в Адыгее заинтересовал главу Следкома

Грязный воздух в Адыгее заинтересовал главу Следкома

Гигантское нефтяное пятно обнаружено у Туапсе

Гигантское нефтяное пятно обнаружено у Туапсе

Более 700 га леса восстановили в Северной Осетии за пять лет

Более 700 га леса восстановили в Северной Осетии за пять лет

Вылов судака и тарани запретили в Азовском море

Вылов судака и тарани запретили в Азовском море

Алтай и Кабардино-Балкария вошли в топ экологических регионов России

Алтай и Кабардино-Балкария вошли в топ экологических регионов России

Сочи будут тщательнее чистить от мусора

Сочи будут тщательнее чистить от мусора

Материалы

Темы

Сюжеты

Персоны

Страны

Регионы