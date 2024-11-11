Вестник Кавказа

Когда в Дагестане появится морской пассажирский терминал?

Когда в Дагестане появится морской пассажирский терминал?
© Фото: Мария Новоселова/ “Вестник Кавказа“
В новом году в Дагестане собираются ввести в эксплуатацию морской пассажирский терминал. Есть планы по возведению причальной стенки для кораблей.

Руководитель "Махачкалинского морского порта" рассказал, когда в дагестанской столице состоится запуск морского пассажирского терминала.

Джамал Алиев отметил, что первое судно с пассажирами на борту должно пришвартоваться в городе в следующем сентябре.

По его словам, сейчас ведутся переговоры с компанией "Водоходъ".

Кроме того, Алиев обратил внимание на то, что в рамках проекта будут возведены причальные стенки для пассажирских кораблей.

Напомним, ранее на этой неделе стало известно, что в столице республики планируется модернизировать морской порт. Работы должны быть завершены к 2028 году.

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