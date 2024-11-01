Вестник Кавказа

Запрет на строительство апарт-отелей введен в Махачкале

Запрет на строительство апарт-отелей введен в Махачкале
© Фото: Мария Новоселова/ “Вестник Кавказа“
Глава столицы Дагестана объявил мораторий на возведение апарт-отелей на территории города. Он введен до конца 2024 года, а после может быть продлен.

В Махачкале объявили о запрете строительства апарт-отелей до конца 2024 года. Решение об этом принял мэр дагестанской столицы Юсуп Умавов, рассказали в пресс-службе городской администрации.

«Все текущие строительные проекты будут завершены, однако новые инициативы по возведению апартаментов не получат одобрения. Мораторий будет действовать до конца этого года, после чего рассмотрим целесообразность его продления в следующем году»

- Юсуп Умавов

Причиной введения ограничений стала необходимость упорядочивания застройки в городе. Часто компании строят апартаменты без социальной инфраструктуры и негативно воздействуют на условия вокруг, подчеркнул градоначальник Махачкалы.

Заместитель Юсупа Умавова Тимур Галбацов будет заниматься проработкой вопроса.

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