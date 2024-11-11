Грузия может обновить состав кабмина 25 ноября

Премьер Грузии попросил представить предложения по обновлению состава правительства к 25 ноября. В этот день состоится первое заседание парламента Грузии нового созыва.

В Грузии 25 ноября на первое заседание соберется парламент XI созыва, избранный на выборах 26 октября. К этому времени в парламент поступят предложения по обновлению кабмина Грузии и по правительственной программе.

Через неделю новый парламент страны изберет нового премьер-министра, а также утвердит состав нового правительства.

"В следующий понедельник парламенту Грузии будет представлен состав правительства для выражения доверия. Исходя из этого, я хочу попросить все министерства начать работу для окончательного уточнения правительственной программы"

– Ираклий Кобахидзе

Ранее Кобахидзе сообщал, что менять состав правительства существенно не планируется.