Грузия может обновить состав кабмина 25 ноября

Премьер Грузии попросил представить предложения по обновлению состава правительства к 25 ноября. В этот день состоится первое заседание парламента Грузии нового созыва.
В Грузии 25 ноября на первое заседание соберется парламент XI созыва, избранный на выборах 26 октября. К этому времени в парламент поступят предложения по обновлению кабмина Грузии и по правительственной программе.
Через неделю новый парламент страны изберет нового премьер-министра, а также утвердит состав нового правительства.
"В следующий понедельник парламенту Грузии будет представлен состав правительства для выражения доверия. Исходя из этого, я хочу попросить все министерства начать работу для окончательного уточнения правительственной программы"
– Ираклий Кобахидзе
Ранее Кобахидзе сообщал, что менять состав правительства существенно не планируется.