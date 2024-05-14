Вестник Кавказа

Сколько электроэнергии произвел и экспортировал Азербайджан с начала 2025 года?

Сколько электроэнергии произвел и экспортировал Азербайджан с начала 2025 года?
© Фото: Мария Новоселова/ “Вестник Кавказа“
В первом квартале 2025 года производство электроэнергии составило 7,1 млрд киловатт-часов. Экспорт электроэнергии достиг 385 млн киловатт-часов.

Руководитель азербайджанского министерства энергетики Парвиз Шахбазов раскрыл объем производства, экспорта и импорта электроэнергии в стране в первом квартале 2025 года.

Министр сообщил, что с начала текущего года Азербайджан произвел свыше 7,1 млрд киловатт-часов электроэнергии.

Глава ведомства также отметил, что за первые три месяца этого года республика экспортировала 385 млн киловатт-часов, а импортировала 35,7 млн киловатт-часов электроэнергии.

Шахбазов подчеркнул, что за этот период из возобновляемых источников произведено 853,5 млн киловатт-часов, что на 243,9 млн больше прошлогодних показателей.

Читайте нас в
Yandex Zen Дзен Яндекс новости Новости Telegram Telegram
505 просмотров

Видео

Все видео


реклама



ТАКЖЕ ПО ТЕМЕ

Российские энергетики приведут в порядок ЛЭП в СКФО

Российские энергетики приведут в порядок ЛЭП в СКФО

Россия поможет Казахстану построить новые ТЭЦ

Россия поможет Казахстану построить новые ТЭЦ

В Грузии сообщили о реализации важного проекта с Азербайджаном

В Грузии сообщили о реализации важного проекта с Азербайджаном

Восточный Зангезур свяжут с Нахчываном электросетями

Восточный Зангезур свяжут с Нахчываном электросетями

Создавать энергокоридор на Каспии будут на средства АБР и АБИИ

Создавать энергокоридор на Каспии будут на средства АБР и АБИИ

Баку в начале июня примет Энергетический форум

Баку в начале июня примет Энергетический форум

Запрет на майнинг в СКФО не сократил потребление электричества

Запрет на майнинг в СКФО не сократил потребление электричества

Жители Краснодара остались без электричества сегодня

Жители Краснодара остались без электричества сегодня

В двух районах Дагестана отключат свет из-за ремонтных работ

В двух районах Дагестана отключат свет из-за ремонтных работ

Узбекистан получит 40 мини-ГЭС из Удмуртии

Узбекистан получит 40 мини-ГЭС из Удмуртии

Мы используем файлы cookie и обрабатываем персональные данные с использованием Яндекс Метрики, чтобы обеспечить вам наилучшее взаимодействие с нашим веб-сайтом.

Материалы

Темы

Сюжеты

Персоны

Страны

Регионы