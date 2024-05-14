Сколько электроэнергии произвел и экспортировал Азербайджан с начала 2025 года?

В первом квартале 2025 года производство электроэнергии составило 7,1 млрд киловатт-часов. Экспорт электроэнергии достиг 385 млн киловатт-часов.

Руководитель азербайджанского министерства энергетики Парвиз Шахбазов раскрыл объем производства, экспорта и импорта электроэнергии в стране в первом квартале 2025 года.

Министр сообщил, что с начала текущего года Азербайджан произвел свыше 7,1 млрд киловатт-часов электроэнергии.

Глава ведомства также отметил, что за первые три месяца этого года республика экспортировала 385 млн киловатт-часов, а импортировала 35,7 млн киловатт-часов электроэнергии.

Шахбазов подчеркнул, что за этот период из возобновляемых источников произведено 853,5 млн киловатт-часов, что на 243,9 млн больше прошлогодних показателей.