Азербайджан экспортировал в Европу свыше 4 млрд кубометров газа

Европейские страны закупили порядка 4,2 кубометров азербайджанского газа за первые четыре месяца этого года. Информацию об этом опубликовал глава министерства экономики Азербайджанской Республики Пярвиз Шахбазов в своем аккаунте в соцсети "Х".

Он уточнил, что АР в нынешнем году продала 3,2 млрд кубометров топлива в Турцию, в Грузию – 1,1 млрд.

Сообщается, что по Трансанатолийской магистрали было отправлено почти 2 млрд кубометров.

По данным министра, за первые четыре месяца 2024 года республика нарастила экспорт газа почти на 3%.