Бизнес-форум Россия - Катар пройдет в Москве

На этой неделе российская столица примет бизнес форум Россия - Катар. Стороны заинтересованы в развитии двустороннего сотрудничества.

Бизнес-форум Россия - Катар примет Москва 17 апреля, на нем стороны обсудят наращивание деловых связей, информирует Росконгресс.

В сообщении отмечается, что Катар - важный экономический партнер РФ в арабском мире.

"Сегодня мы наблюдаем растущий интерес к расширению двустороннего сотрудничества со стороны как государственных структур, так и бизнес-сообществ"

– советник президента РФ Антон Кобяков

В глобальной экономике растет роль ближневосточных стран, поэтому форум имеет актуальное и стратегическое значение как для Москвы, так и для Дохи.

Программа форума будет включать три тематические панельные дискуссии, будет обсуждаться сотрудничество в различных сферах экономики, в том числе в туризме и здравоохранении.