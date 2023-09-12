Вестник Кавказа

Бизнес-форум Россия - Катар пройдет в Москве

Бизнес-форум Россия - Катар пройдет в Москве
© Фото: Мария Новоселова/ “Вестник Кавказа“
На этой неделе российская столица примет бизнес форум Россия - Катар. Стороны заинтересованы в развитии двустороннего сотрудничества.

Бизнес-форум Россия - Катар примет Москва 17 апреля, на нем стороны обсудят наращивание деловых связей, информирует Росконгресс.

В сообщении отмечается, что Катар - важный экономический партнер РФ в арабском мире.

"Сегодня мы наблюдаем растущий интерес к расширению двустороннего сотрудничества со стороны как государственных структур, так и бизнес-сообществ"

– советник президента РФ Антон Кобяков

В глобальной экономике растет роль ближневосточных стран, поэтому форум имеет актуальное и стратегическое значение как для Москвы, так и для Дохи.

Программа форума будет включать три тематические панельные дискуссии, будет обсуждаться сотрудничество в различных сферах экономики, в том числе в туризме и здравоохранении.

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