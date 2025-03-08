Вестник Кавказа

Эмир Катара готовит визит в Москву

Эмир Катара на переговорах с президентом РФ
© Фото: сайт президента России
Эмир Катара Тамим бен Хамад Аль Тани собирается в Россию – его визит в Москву пройдет 17 апреля, а темами его встреч с российским руководством станут двусторонние и международные отношения.

Эмир Катара шейх Тамим бен Хамад Аль Тани собирается совершить визит в Москву – ожидается, что он прилетит 17 апреля, сообщил информированный источник.

"Визит эмира намечен на 17 апреля, на повестке двусторонние и международные темы"

- собеседник ТАСС

Ожидается, что в повестке встреч главы Катара и российских властей будут двусторонние и международные темы, с кем планирует встретиться эмир, не сообщается.

Напомним, в конце февраля в рамках своего ближневосточного турне Катар с рабочим визитом посетил глава российского МИД Сергей Лавров – страна является важным игроком на политической арене Ближнего Востока и выступает посредником в переговорах между Израилем и ХАМАС. Катар также высоко оценил и поддержал усилия Саудовской Аравии в организации российско-американских переговоров.

Читайте нас в
Yandex Zen Дзен Яндекс новости Новости Telegram Telegram
1125 просмотров

Видео

Все видео


реклама



ТАКЖЕ ПО ТЕМЕ

Главу МАГАТЭ ждут в Иране до конца недели

Главу МАГАТЭ ждут в Иране до конца недели

Делегация турецкого Кайсери побывала в Шуше

Делегация турецкого Кайсери побывала в Шуше

Эрдоган хочет посетить Сирию – МИД Турции

Эрдоган хочет посетить Сирию – МИД Турции

Эрдоган обсудил с Ахмедом аш-Шараа ситуацию в Сирии

Эрдоган обсудил с Ахмедом аш-Шараа ситуацию в Сирии

Белый дом оценил встречу Уиткоффа и Путина

Белый дом оценил встречу Уиткоффа и Путина

Трамп может посетить Турцию в мае

Трамп может посетить Турцию в мае

Премьер и глава МИД Грузии посетят Турцию

Премьер и глава МИД Грузии посетят Турцию

Джейхун Байрамов примет участие в Дипломатическом форуме в Анталье

Джейхун Байрамов примет участие в Дипломатическом форуме в Анталье

Кремль анонсировал визит Си Цзиньпина в РФ

Кремль анонсировал визит Си Цзиньпина в РФ

Глава МИД Армении посетит Турцию

Глава МИД Армении посетит Турцию

Мы используем файлы cookie и обрабатываем персональные данные с использованием Яндекс Метрики, чтобы обеспечить вам наилучшее взаимодействие с нашим веб-сайтом.

Материалы

Темы

Сюжеты

Персоны

Страны

Регионы