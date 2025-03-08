Эмир Катара готовит визит в Москву

Эмир Катара Тамим бен Хамад Аль Тани собирается в Россию – его визит в Москву пройдет 17 апреля, а темами его встреч с российским руководством станут двусторонние и международные отношения.

Эмир Катара шейх Тамим бен Хамад Аль Тани собирается совершить визит в Москву – ожидается, что он прилетит 17 апреля, сообщил информированный источник.

"Визит эмира намечен на 17 апреля, на повестке двусторонние и международные темы"

- собеседник ТАСС

Ожидается, что в повестке встреч главы Катара и российских властей будут двусторонние и международные темы, с кем планирует встретиться эмир, не сообщается.

Напомним, в конце февраля в рамках своего ближневосточного турне Катар с рабочим визитом посетил глава российского МИД Сергей Лавров – страна является важным игроком на политической арене Ближнего Востока и выступает посредником в переговорах между Израилем и ХАМАС. Катар также высоко оценил и поддержал усилия Саудовской Аравии в организации российско-американских переговоров.