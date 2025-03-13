Около 30 млрд рублей инвестиций ожидают в этом году в Кисловодске

Глава Кисловодска сообщил о стабильном интересе инвесторов к городу. По его словам, в этом году планируется получить около 30 млрд рублей инвестиционных средств.

Власти Кисловодска надеются получить в 2025 году примерно 30 млрд рублей инвестиций. Об этом сообщил глава города, выступая 15 апреля на пресс-конференции в Региональном инфоцентре Ставропольского края.

Евгений Моисеев подчеркнул, что власти города проводят работу привлечению инвестиций.

"Мы рассказываем о том, как у нас интересно и выгодно инвестировать деньги, что позволяет нам оставаться сегодня одним из самых востребованных курортов нашей страны"

– мэр Кисловодска

Он акцентировал внимание на том, что интерес к городу не ослабевает.

"Рост стоимости размещения показывает о большом запросе, о количестве инвестиций, которые приходят. Мы в этом году ждем порядка 30 млрд рублей"

– Евгений Моисеев

Градоначальник добавил, что рост инвестиций в город свидетельствует о том, что в Кисловодске появляются комфортные условия для бизнеса.