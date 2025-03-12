Медики получат специальные соцвыплаты на Ставрополье

Соцфонд РФ на Ставрополье назначил спецвыплаты почти тысячам местных медработников. Каждый из них получит по меньшей мере 4,5 тыс рублей.

Медицинские работники Ставропольского края должны будут получить в 2025 году специальные соцвыплаты. Об этом информирует региональное отделение Социального фонда России.

Размер выплаты будет зависеть от того, в каком типе учреждения трудится работник и на какой должности. Кроме того, важна и численность населения на территории, на которой работает специалист.

Минимальная выплата составит 4,5 тыс рублей, а максимальная – 50 тыс рублей. Получить их смогут 19 тыс сотрудников первичного звена здравоохранения, включая тех, кто работает в центральных районных и участковых больницах и в скорой помощи.

Напомним, в конце марта стало известно, что власти Ставрополья намерены втрое увеличить объем средств, выделяемых на ремонт медучреждений первичного звена.