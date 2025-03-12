Вестник Кавказа

Медики получат специальные соцвыплаты на Ставрополье

Медики получат специальные соцвыплаты на Ставрополье
© Фото: Мария Новоселова/ “Вестник Кавказа“
Соцфонд РФ на Ставрополье назначил спецвыплаты почти тысячам местных медработников. Каждый из них получит по меньшей мере 4,5 тыс рублей.

Медицинские работники Ставропольского края должны будут получить в 2025 году специальные соцвыплаты. Об этом информирует региональное отделение Социального фонда России.

Размер выплаты будет зависеть от того, в каком типе учреждения трудится работник и на какой должности. Кроме того, важна и численность населения на территории, на которой работает специалист.

Минимальная выплата составит 4,5 тыс рублей, а максимальная – 50 тыс рублей. Получить их смогут 19 тыс сотрудников первичного звена здравоохранения, включая тех, кто работает в центральных районных и участковых больницах и в скорой помощи.

Напомним, в конце марта стало известно, что власти Ставрополья намерены втрое увеличить объем средств, выделяемых на ремонт медучреждений первичного звена.

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