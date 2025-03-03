Вестник Кавказа

Первый стационар скорой помощи нового типа заработает на Ставрополье

Палата в больнице
© Фото: Елизавета Перелыгина/ “Вестник Кавказа“
На Ставрополье в скором времени начнут работать стационары нового типа. Там планируют экстренно принимать пациентов по самым разным профилям.

В Ставропольском крае появится первый стационар скорой помощи нового типа. Об этом рассказал глава регионального Минздрава.

Юрий Литвинов подчеркнул, что стационар сформируют на базе краевой клинической больницы. Он будет принимать пациентов, которым необходима экстренная госпитализация.

"Это новый вид отделений, в которые будут поступать экстренные пациенты по самым разным профилям. Оно будет оснащено всем необходимым. Будут развернуты реанимационные койки до суточного пребывания, которые позволят обследовать в максимально сжатые сроки"

– глава министерства

Он добавил, что в дальнейшем планируется развивать сеть таких отделений.

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