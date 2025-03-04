Вестник Кавказа

В Ставропольском крае начнут работу пункты проката детских колясок

В Ставропольском крае начнут работу пункты проката детских колясок
© Фото: Мария Новоселова/ “Вестник Кавказа“
Молодым родителям помогут в Ставропольском крае: здесь запустят пункты проката детских колясок и других вещей для новорожденных.

На Ставрополье к лету этого года запустят пункты проката детских колясок, кроваток и других вещей для новорожденных, поведали в минтруда региона.

Сообщается, что на бюджетные средства закупят более 1,5 тыс единиц детских товаров. Жители региона смогут взять напрокат коляски, манежи, ходунки и другие необходимые вещи. 

Краевые власти заложили на инициативу более 24 млн рублей бюджетных средств. 

Отмечается, что оборудование должно прийти к началу мая. Взять коляску напрокат смогут бесплатно некоторые категории – семьи студентов, молодые родители, а также одинокие родители с маленькими детьми.

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