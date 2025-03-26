Вестник Кавказа

Последнего ветерана Великой Отечественной войны похоронили в Ингушетии

Последнего ветерана Великой Отечественной войны похоронили в Ингушетии
© Фото: Мария Новоселова/ “Вестник Кавказа“
В Ингушетии состоялись похороны ветерана Великой Отечественной войны Магомеда Медарова, который оставался единственным ветераном ВОВ в республике. О его кончине стало известно сегодня.

Тело последнего ветерана Великой Отечественной войны Магомеда Медарова предали земле в Ингушетии, сообщение о прошедших похоронах распространила пресс-служба правительства республики.

"В Ингушетии простились с последним ветераном Великой Отечественной войны"

– правительство РИ

В траурной церемонии принял участие глава региона Махмуд-Али Калиматов. Глава Ингушетии выразил соболезнования родным и близким Магомеда Медарова.

Ранее сегодня о смерти ветерана рассказал мэр Назрани Руслан Оздоев.

Напомним, Магомед Медаров скончался на 101-м году жизни. Столетний юбилей он отпраздновал в октябре прошлого года. Единственным ветераном Великой Отечественной в Ингушетии он остался в августе 2022 года.

В Великую Отечественную войну Медаров служил пехотинцем. Потом его направили в Белоруссию, где он налаживал партизанское движение. Там Медаров вместе с сослуживцами уничтожил сотни оккупантов, а также разрушил множество единиц вражеской техники.

Воин два раза получал ранения. Он был удостоен ордена Отечественной войны I степени, а также медали "За отвагу".

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